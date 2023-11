Jacob Elordi reacciona a los rumores sobre si será el próximo James Bond

En mitad de la promoción de Saltburn, el nuevo filme de la oscarizada Emerald Fennell (Una joven prometedora), los rumores sobre la posibilidad de que Jacob Elordi sea el nuevo James Bond se intensificaban. Algo ante lo que el propio intérprete australiano se pronunciaba para Extra en la premiere de su nueva película.

"¿Bond? ¿James Bond? ¿Es eso lo que están diciendo?", señalaba un hilarante intérprete, haciendo mención a la conocida frase del agente 007. "Oh, Dios mío. Eso es muy bonito", añadía este sobre el runrún que apunta hacia su figura como el nuevo sustituto de Daniel Craig.

Por su parte, Barry Keoghan, su coprotagonista en Saltburn, bromeaba al señalar que él también quiere formar parte de esta saga de acción. "¿Interpretarás a Bond? Yo interpretaré al villano en Bond", señalaba entre chanzas el actor norteamericano.

Jacob Elordi quiere ser James Bond

Daniel Craig dejaba el puesto vacante tras interpretar al agente 007 en cinco de las películas de la franquicia, viéndole por última papel como este personaje en Sin tiempo para morir (2001). Un papel icónico en el que también veíamos en el pasado a estrellas de la talla de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

"Me gusta que la gente quiere verme en esas películas. Me hace sentir realmente orgulloso", terminaba confesando Elordi ante las cámaras, quien no sabemos si aparecerá como Bond, pero sí que tiene otros tantos proyectos a la vista.

Además de su regreso como Nathan en la tercera temporada de Euphoria y su papel protagonista como Elvis Presley en el filme Priscilla, el actor australiano aparecerá en los nuevos filmes Oh Canada, de Paul Schrader; On Swift Horses, de Daniel Minahan; Parallel, de Tom Green; y en la nueva serie The Narrow Road to the Deep North. Una serie de trabajos que llegarán tras su aparición en Saltburn, que aterrizará próximamente en España directamente a través de Prime Video.

En los últimos meses, otros nombres que habían sonado para interpretar a este personaje eran Idris Elba, Tom Hardy, Richard Madden o Daniel Kaluuya, entre otros, mientras que en la dirección sonaba Christopher Nolan como un firme candidato.

