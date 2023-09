Las dudas con las que luchó Daniel Craig para ser James Bond: "No era un guapo tradicional"

La etapa de Daniel Craig como James Bond ha sido especialmente celebrada. A través de ella, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson orquestaron una aproximación tan psicológica a 007 como en su día intentaran George Lazenby o Timothy Dalton, pero en este caso el público acompañó hasta el final. De modo que Sin tiempo para morir cerró esta fase entre grandes aplausos, poniendo las cosas muy difíciles para un relevo que aún dista de materializarse. Craig ha dejado el listón muy alto, lo que era difícil presagiar en su día.

Craig debutó como el espía al Servicio de Su Majestad en Casino Royale. Su director era Martin Campbell, que años antes también había dirigido el debut de un nuevo Bond: Pierce Brosnan, en GoldenEye. Casino Royale conquistaría a la audiencia y cosecharía críticas excelentes (hay quien la considera entre las mejores de la franquicia), y eso pasó luego de que costara lo suyo decantarse por Craig. Campbell, entrevistado por Express UK, ha reconocido que tenía dudas con su fichaje. Nadie dudaba que fuera un gran actor (ya se había dejado ver en Camino a la perdición o Layer Cake), pero el físico suscitaba controversia.

“Mi única reticencia con Daniel... es que es un actor soberbio, de eso no hay duda... El caso es que Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan eran Bonds tradicionales: todos guapos, todos sexys, muy atractivos para las mujeres, etcétera”, explica Campbell. “Daniel era obviamente más duro y rudo, pero no era un tipo guapo tradicional. Así lo pensé durante un minuto y más allá de eso, absolutamente siempre fue él”. Campbell a continuación recuerda cómo en la audición de Craig había otros siete candidatos. No dice nombres, pero en el pasado ya ha trascendido que Henry Cavill y Sam Heughan formaba parte de esa prueba.

Cavill, de hecho, tuvo bastantes opciones de dar relevo a Brosnan como James Bond. “La forma en la que trabajan con Bond, y que es bastante estupenda, es que deciden el actor y tú haces la audición (en nuestro caso, fueron ocho personas): es muy democrática”, ironiza Campbell sobre el férreo control de la saga que ejercen Broccoli y Wilson. “Os sentáis alrededor de una mesa, ocho o nueve personas. Estábamos yo y los productores, el director de casting, etcétera. Y vas pasando por las ocho personas y levantas la mano según hablas con cada persona, y al final todo el mundo ha de ser unánime en su decisión”.

Así es como Craig fue elegido para protagonizar Casino Royale en 2006. Un fichaje que en su día, y quizá haciéndose eco de las dudas de Campbell, fue muy criticado. “La respuesta de la prensa fue horrible y lo sentí mucho por él, pero de una forma divertida creo que casi le animó a hacer todo lo posible para demostrar que todo el mundo estaba equivocado”, recuerda sobre el asunto Debbie McWilliams, directora de cásting. “Durante toda la película salían cosas sobre que no podía andar ni hablar, que no podía correr, que no podía conducir bien un coche... cosas que eran total y absolutamente falsas”.

“Y él agachó la cabeza, siguió adelante con su trabajo y luego salió la película y todo el mundo dijo ‘vaya, creo que nos gusta bastante después de todo’”. Y nos gustó durante bastantes más películas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.