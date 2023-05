Corazones rotos, proyectos abandonados... al final todo es uno y lo mismo, como prueba la historia de James Bond y Quentin Tarantino. Cada uno a su estilo, el agente 007 y el director de Pulp Fiction son dos picaflores de aúpa, lo cual explica que nunca hayan podido encontrarse. Y no porque al segundo le faltasen las ganas.

En una entrevista con la publicación alemana Zeit (vía World of Reel), Tarantino ha aprovechado para echarse flores ("Creo que duraré más que el propio Hollywood", afirma) y ha vuelto la vista atrás para recordar uno de los filmes que le gustaría haber dirigido: una adaptación de Casino Royale, la primera novela de Ian Fleming protagonizada por Bond, con Pierce Brosnan y Uma Thurman como protagonistas.

"Había leído el libro y me pareció muy bueno. Básicamente cuenta la historia de origen de James Bond. Si hubiera podido hacerlo, habría sido mi proyecto para después de 'Pulp Fiction", explica. Además, Tarantino no habría tenido que ajustarse a la continuidad de la franquicia: "En aquel momento, los productores de la serie Bond no tenían los derechos del libro y llevaban décadas peleándose por ellos en los tribunales. Así que habría sido concebible que yo hubiera podido filmarlo".

Tarantino se quedó con las ganas de sacar adelante este filme, pero siguió en sus trece durante años. En 2004, el director se encontró con Pierce Brosnan en el hotel Four Seasons de Hollywood, y ambos (completamente cocidos a martinis) hablaron sobre un filme que hubiese contado con el irlandés de nuevo como 007, y con Thurman como Vesper Lind.

Como sabemos, Casino Royale ya había sido adaptada al cine (de aquella manera) en 1967, con David Niven, Woody Allen y Orson Welles en el reparto. En 2006, el argumento de la novela sirvió para relanzar la saga con Daniel Craig de protagonista y Eva Green interpretando a Vesper. ¿Cómo hubiera sido esta historia de póker y traiciones dirigida por Tarantino?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.