El nuevo James Bond no puede ser un actor joven

Sin tiempo para morir llevó a su fin la historia de Daniel Craig como James Bond: una que supuso un reboot para la franquicia en paralelo a una humanización y una actualización acorde a nuevas sensibilidades. Su hueco va a ser muy difícil de llenar, y en eso están los productores de cara a producir dentro de un par de años una nueva película del espía creado por Ian Fleming. La búsqueda de un sucesor para Craig está en marcha.

Y no está siendo fácil. Más allá del eterno Idris Elba (del que ya se hablaba, junto a Henry Cavill y Sam Heughan, cuando se consideraban candidatos para el Bond que terminó interpretando Craig), ahora se barajan nombres como Regé-Jean Page, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy o Jacob Elordi. Si bien este último, intérprete de Euphoria con 25 años de edad, es el que tiene menos opciones de hacerse con el papel.

¿Por qué? Por un razonamiento que Debbie McWilliams, directora de cásting de la franquicia, ha compartido con Radio Times. McWilliams considera que Bond no debe tener un rostro juvenil, ni tampoco demasiado famoso. “Cuando empezamos había una sensación distinta. Nos fijamos en actores más jóvenes que no creo que tuvieran la seriedad necesaria. No tenían ni la experiencia ni la capacidad mental para asumirlo, porque no es solo el papel que asumen, es una responsabilidad”, recuerda sobre el proceso de Casino Royale.

De dicho proceso emergió el nombre de Craig, que tenía 30 años cuando fue elegido para encabezar el film de Martin Campbell (quien previamente presentó a otro Bond, el de Pierce Brosnan, en GoldenEye). “Así que desechamos la idea y empezamos de nuevo”, apunta McWilliams recordando intérpretes anteriores. “Timothy Dalton era conocido, pero en realidad era conocido como actor shakesperiano. Pierce Brosnan era conocido pero básicamente de la televisión, al igual que Roger Moore”.

“Por otro lado Sean Connery no era conocido, nadie había oído hablar de él. Y cierto público había oído hablar de Daniel Craig, pero más dentro del cine independiente”, prosigue, “Supongo que Layer Cake fue la más popular, por así decirlo, de las cosas que había hecho antes de Bond, pero no era un actor muy famoso”. McWilliams sostiene que los actores jóvenes no tienen la “capacidad mental” necesaria para ser el agente secreto, precisando del “gravitas” de un intérprete más talludito.

Sus palabras se alinean con lo que dijo en octubre Michael G. Wilson, otro artífice de la saga. Él creía igualmente que necesitaban a un actor veterano para la nueva versión del personaje. “Hemos buscado a gente más joven en el pasado, pero no funciona”, admitió. “Bond ya es un veterano. Ha tenido cierta experiencia. Es una persona que ha estado en la guerra, por así decirlo. No es un chaval recién salido del instituto. Por eso tienes que recurrir a un treintañero”.

