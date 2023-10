¿Cómo saltó a la fama Neve Campbell? Desde sus inicios en 'Scream' al éxito de 'El abogado de Lincoln'

La segunda temporada de El abogado de Lincoln ha sido una de las revelaciones de la temporada en Netflix. La última entrega de la serie protagonizada por Manuel García Rulfo estuvo durante casi dos meses dentro de las diez más vistas de la plataforma en España, y ya se ha confirmado que la ficción adaptará otra novela de la saga de Michael Connelly en una futura tercera temporada. Pero todo letrado necesita una fiscal, y la encargada de interpretar a Maggie durante los 20 episodios disponibles hasta ahora ha sido Neve Campbell.

La actriz, que no aparecerá en la tercera entrega, saltó a la fama a mediados de los 90 al protagonizar una de las sagas de terror más famosas de la historia del cine, y desde entonces ha ido encadenando proyectos. Ahora, 27 años después de luchar contra Ghostface, la canadiense sigue en la cresta de la ola, e incluso ha seguido participando en las diferentes secuelas de Scream.

Protagonista de 'Cinco en familia'

Neve ya había participado tanto en películas de poca repercusión como en episodios esporádicos en algunas series antes de 1994, cuando llegó su primera oportunidad importante: fue Julia Salinger durante seis temporadas en Cinco en familia, en la que compartió rodaje con Matthew Fox y Jennifer Love Hewitt. Dio vida a una inteligente y sensible huérfana que se ve envuelta en varios problemas románticos durante las seis temporadas de la ficción de FOX, la cual estuvo en emisión hasta el 2000, por lo que la actriz la rodó mientras vivía un fulgurante ascenso a la fama gracias una de las mayores franquicias de terror de la historia.

Sidney Prescott, estrella absoluta de la saga 'Scream'

Wes Craven ya se había masterizado en el slasher con Pesadilla en Elm Street (1984), pero en 1996 agrandó aún más su leyenda dentro del género con Scream. Ghostface se convirtió instantáneamente en un icono del cine de terror, igual que la protagonista a la que perseguía y atormentaba, Sidney Prescott. Campbell vio como se convirtió en una estrella de la noche a la mañana gracias a la cinta, que tuvo una secuela un año después (Scream 2, 1997) y que sería el comienzo de una saga que hoy en día sigue siendo una de las más exitosas.

Neve Campbell y Courteney Cox en 'Scream 5' (2022). Cinemanía

Campbell regresó para las otras tres películas que se hicieron de la franquicia, Scream 3 (2000), Scream 4 (2011) y Scream 5 (2022), aunque no estuvo en la más reciente, Scream VI, por notables diferencias salariales. Ya se ha confirmado que habrá una séptima entrega, y el productor Kevin Williamson quiere que vuelva a toda costa, incluso pagando una millonada, porque quiere ver de nuevo a la canadiense luchando contra el enmascarado.

Una estrella del terror en 'Jóvenes y brujas' (1996)

El mismo año que la primera entrega de Scream llegó a los cines, Campbell también protagonizó otra cinta de terror, aunque cambió el gore por la santería. En Jóvenes y brujas (1996) volvió a demostrar que el género era lo suyo y que había nacido una nueva scream queen gracias a esta cinta en la que cuatro adolescentes practican brujería sin pensar en que puede acarrear consecuencias devastadoras.

Del horror al suspense en 'Juegos salvajes' (1998)

En 1998 dejó aparcado el terror para adentrarse en el mundo del thriller junto a actores de la talla de Kevin Bacon o Matt Dillon. En Juegos salvajes interpretó a una de las dos chicas que acusaron de violación al personaje de Dillon en una cinta de suspense en la que nada es lo que parece. Ese mismo año también tuvo un papel secundario en 54, la cinta ambientada en la mítica discoteca neoyorquina Studio 54.

Éxitos menores y cameos de Neve Campbell

Neve Campbell siguió sumando proyectos a su carrera a principios de los 2000, con películas de todos los géneros como comedia (Todos la querían muerta, 2000), dramas (La última batalla, 2002), thriller (El enemigo está dentro, 2003) e incluso cintas eróticas, como When Will I Be Loved (2004), históricas (Partition, 2007) y románticas, como Cerrando el círculo (2007). Durante la primera década del siglo XXI, también realizó alguna aparición esporádica en algunas series, como Medium o The Philanthropis, además de protagonizar miniseries como Sea Wolf. También puso voz a la bruja Cassandra en un capítulo de Los Simpson.

Neve Campbell en la sátira 'Los años dorados de Hollywood' (2004). Cinemanía

Los 2010 supusieron una menor carga de trabajo para Campbell. Comenzó la década con la cuarta entrega de Scream en 2011, que regresaba once años después de la última película, aunque el resto de largometrajes en los que participó, como Un hombre al límite ese mismo año o Walter en 2015, no tuvieron el mismo éxito. Tan solo El rascacielos (2018), junto a Dwayne Johnson, consiguió una buena recaudación.

Sus últimos grandes trabajos, con Netflix

Ha sido en las series donde mayor repercusión ha tenido en estos últimos años. Tras aparecer en Anatomía de Grey y Mad Ben, Campbell se unió a la cuarta temporada de House of Cards, interpretando a la política texana LeAnn Harvey. También tuvo un papel importante en la quinta entrega, justo antes de que saliesen a la luz todas las acusaciones de violencia sexual contra Kevin Spacey.

Neve Campbel como Maggie en 'El abogado de Lincoln' LARA SOLANKI/NETFLIX

Su último gran proyecto, además de Scream 5 (2022) ha sido con otra ficción de de Netflix , El abogado de Lincoln. En la serie interpreta a la fiscal Maggie McPherson, que también es la exmujer de Michael (García Rulfo). Eso sí, no es la serie más reciente en la que ha participado Campbell, ya que el pasado mes de julio estrenó en la plataforma Hulu la adaptación del videojuego Twisted Metal.

