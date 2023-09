"Pagadle el dinero": El creador de 'Scream' quiere que Neve Campbell vuelva a la saga

Durante cinco películas de Scream, Neve Campbell estuvo al frente regularmente como Sidney Prescott. Era, al fin y al cabo, la gran protagonista de la franquicia: alguien con una relación muy estrecha con Ghostface (es decir, con las sucesivas encarnaciones de Ghostface), que se veía obligada a enfrentarse una y otra vez a sus fechorías. Sin embargo, de cara a Scream VI consideró que su sueldo no estaba a la altura. Las negociaciones se estancaron, y Campbell terminó quedándose fuera de la sexta entrega, estrenada este año.

“Sentí que la oferta que me presentaban no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia”, declaró la actriz, para más tarde detallar que “como mujer en este negocio, creo que es muy importante que se nos valore y que luchemos para que se nos valore”. “Sinceramente no creo que si yo fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran saga de éxito de taquilla durante 25 años, la cifra que me ofrecían era la que le ofrecerían a un hombre”. De ahí que Scream VI tuviera que salir adelante por primera vez sin ella. Igualmente fue un éxito en taquilla, y ahora se está planeando la séptima entrega.

Aquí dirigiría Christopher Landon (Feliz día de tu muerte) sustituyendo a Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que bajo el nombre Radio Silence dirigieron las dos películas anteriores tras el fallecimiento de Wes Craven. No es mucho lo que se sabe de la séptima entrega más allá de eso, aunque evidentemente hay ganas de que Campbell sí pueda volver en esta. Así lo ha expresado Kevin Williamson durante una entrevista en el podcast Happy Horror Time. Williamson es, claro, el creador de la franquicia. Trabajó en el guion de las cuatro primeras películas, y ejerció de productor ejecutivo a partir de la quinta.

De Campbell dice que “respeta totalmente su opinión”, pero que espera que llegue a un acuerdo con los productores. “Sé exactamente de dónde viene, la conozco bien. La quiero y la adoro, y lo que ha hecho es lo correcto para ella. Quiero a todos los implicados en Scream y por eso todo lo que puedo decir es ‘pagadle el dinero’. Eso es lo que yo haría, le daría el dinero”. De cara a las dos Scream más recientes, Williamson fue sucedido en labores de escritura por James Vanderbilt y Guy Busick, aunque evidentemente el creador ha seguido la saga muy de cerca. Hasta el punto de planear en su cabeza qué podría ocurrir a continuación.

“Estoy seguro de que hay una cifra que hará felices a ambas partes, así que espero que algún día lo resuelvan”, sostiene, para a continuación declarar que, si Sidney volviera, está “absolutamente decidido” a que tenga un final feliz. De depender de él, “Scream IV, V y VI, habrían contado la historia de amor de Sidney Prescott, en torno a que se está enamorando, se va a casar, está centrada en su matrimonio cuando estos asesinatos comienzan a suceder de nuevo. Es como, ¿es este hombre del que está enamorada el asesino otra vez? ¿Vuelve a ser Billy Loomis? ¿Sigue tomando las decisiones equivocadas? ¿Sigue eligiendo al malo?”.

Como Campbell no estuvo en Scream VI no pudo seguir por esta senda, pero en caso de que vuelva para la séptima película quizá puedan retomar dichas ideas. Scream 7 aún no tiene fecha de estreno, ni ha empezado a rodarse, debido a las actuales huelgas de Hollywood.

