Así es Melissa Barrera, la reina del grito de 'Scream' que vuelve al terror con 'Reposo absoluto'

En los últimos meses una actriz ha logrado engrosar el panteón de grandes scream queens de la historia del cine: esta es Jenna Ortega, que con gran intuición ha combinado en muy poco tiempo proyectos como Miércoles, X de Ti West y las dos últimas entregas de la saga Scream. Se ha hecho tan famosa que casi ha eclipsado a su compañera en Scream (concretamente su hermana en la ficción), y alguien que también se está esforzando mucho por convertirse en una estrella del género.

Es Melissa Barrera, que ha interpretado a Samantha Carpenter tanto en la Scream de 2022 como en la más reciente Scream VI. Desde este viernes se dispone nuevamente a hacer las delicias de los amantes del terror, pues ha estrenado Reposo absoluto. Es un thriller psicológico que la tiene como absoluta protagonista, en el papel de una sufrida madre a quien el médico recomienda una temporada de descanso, sin sobresaltos para ella y su bebé. No será fácil, pues el personaje de Barrera empezará a no saber diferenciar lo real de lo irreal, y a ser asaltada por alucinaciones.

Pero, ¿qué más ha hecho Barrera aparte de estos proyectos de terror? ¿Por qué es una actriz en la que Hollywood parece confiar tanto?

Fotograma de 'Scream VI'

Inicios telenovelescos

Barrera nació en Monterrey, México, hace 33 años. Desde muy joven mostró interés en el mundo del espectáculo, y concretamente en los musicales. De modo que se preocupó de tener la mejor formación, y en muy poco tiempo apareció encabezando representaciones de Aída, Grease o Footloose. Llegado 2011 la audiencia mexicana pudo verla en el reality show La Academia, un concurso de canto que empezó a abrirle puertas. Fue así como Barrera desembarcó en el mundo de la telenovela.

En 2014 protagonizó Siempre tuya Acapulco, y un año después otra ficción de la cuerda, Tanto amor. Por entonces le ficharon de cara a la tercera temporada de Club de cuervos, una exitosa serie que llevaba el sello de Netflix y contribuyó a asentar su fama. Una que no terminaba de ser internacional, pero para eso le vino bien aparecer poco después en Vida. Esta serie de Starz, donde interpretaba a una joven mexicanoestadounidense, duró tres temporadas entre 2018 y 2020.

Por entonces Barrera ya había dado el salto al cine, teniendo un protagónico en el drama mexicano Dos veces tú. Llegado 2019 se topó con la gran oportunidad de su carrera, y nada menos que en un gran musical como siempre había soñado.

Entre los musicales y el terror

Antes de Hamilton, Lin-Manuel Miranda había triunfado en las tablas con In the Heights, un espectáculo sobre la población inmigrante de Nueva York con ecos a West Side Story. John M. Chu se propuso adaptarlo a la gran pantalla con el apoyo de Warner Bros., y Barrera fue elegida para interpretar a la protagonista, Vanesa, junto a Anthony Ramos.

La película no terminó de cuajar en taquilla, pero Barrera ya había adquirido una dinámica según la cual no dejaban de llegarle papeles. Por entonces Nacho Cano le había ofrecido encarnar a Malinche, amante de Hernán Cortés, en el megalómano proyecto que estaba preparando. Barrera accedió, y de hecho es ella la que aparece en La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano, que estrenó Netflix refiriendo los detalles de esta producción española. Poco después, sin embargo, la agenda de Barrera estaba demasiado atribulada y tuvo que abandonar.

Su papel fue a parar primero a manos de Chanel (nuestra representante en Eurovisión) y por último en Andrea Bayardo, que hoy por hoy interpreta a Malinche para el musical que triunfa en Madrid. Llegado 2022 Barrera se había dejado ver en la serie dramática Sigue respirando, siendo entonces cuando Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (agrupados bajo el nombre Radio Silence) le ofrecieron un rol principal en Scream.

Y el resto es historia. A Scream le siguió Scream VI con idéntico éxito en taquilla, y hoy además de Reposo absoluto Barrera tiene previsto estrenar tanto el drama All the World is Sleeping como una adaptación de Carmen con Paul Mescal (Aftersun). Ambas películas ya están rodadas, aunque no es el caso del siguiente film que va a protagonizar para Radio Silence: una historia de monstruos sin título que llegaría el año que viene.

