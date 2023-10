Propagandístico, transgresor y vanguardista: así es el redescubierto 'Festival en las entrañas' de José Val del Omar

Con apenas veinte años, José Val del Omar (1904-1982) se compró una cámara y rodó su primera película, En un rincón de Andalucía, en la que ejerció de productor, guionista, director y camarógrafo y, sin saberlo, de punta de lanza de la vanguardia española más inclasificable, innovadora y, también, de más profundo raigambre.

Val del Omar es un artista que no se acaba nunca, un artista "sin fin", infinito, si nos atenemos a la excéntrica, pero significativa, manera con la que acababa sus películas: "Sin fin" en vez de "The End". La recuperación de Festival en las entrañas (1961), una de sus películas incluidas en el proyecto Festivales de España (1963-1964), de la que se conocía su existencia sobradamente, pero de la que no se había logrado obtener una copia para ser proyectada, da fe de ello.

La pieza Festival en las entrañas, restaurada y remasterizada por el Archivo Val del Omar y Filmoteca Española, se presentó en el Festival de San Sebastián y va poder verse el sábado 7 de octubre en Cineteca Madrid, en una doble sesión 'valdeomariana' que comienza hoy 6 de octubre, con motivo del Día del cine español, antes de inaugurar ya hacia final de este mes el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

En la presentación en el Festival de San Sebastián, Piluca Baquero, cineasta, productora y directora del Archivo Val del Omar, explicaba que se embarcaron en la recuperación de esta obra intrigados por la mucha documentación sobre el proyecto que poseían y por el recuerdo de haber visto esa película de pequeña. "Algunas imágenes, muy pocas, de Festivales de España habían podido verse en una exposición en el Museo Reina Sofía de 2009 que comisarió Eugeni Bonet, pero nunca se habían visto las películas completas", comentó.

Fue en la primavera de 2022 cuando decidieron buscar en el archivo fílmico del cineasta, depositado en Filmoteca Española. "Cuando ya nos íbamos a casa", recordaba emocionada, "empezamos a mirar los descartes de las películas. Y ahí, en los descartes de Acariño Galaico, encontramos esta maravilla que vais a ver proyectada por primera vez en un cine que se llama Festival de las Entrañas".

Una obra de encargo, una visión de lo popular

Festival de las Entrañas nació como una obra de encargo por parte del Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga Iribarne como ministro, en el marco de los XXV Años de Paz Española, una operación de propaganda de grandes dimensiones con el objetivo de blanquear el régimen a nivel internacional. El proyecto inicial constaba de diez documentales sobre las manifestaciones folclóricas del país que deberían mostrarse en la New York World’s Trade de 1964, y el filme que se presenta corresponde a los dos últimos episodios, Luna de Sangre y Festival en las entrañas.

Baquero explica, en entrevista telefónica, que la obra, al fin y al cabo, ha de entenderse en el corpus del artista como una obra de carácter alimenticio, ya que el cineasta tenía que trabajar para cubrir las necesidades de su familia. No obstante, el proyecto no se llevó a cabo finalmente, "porque probablemente no cumplió las expectativas de Ministerio de Información y Turismo". Según la experta, "Val del Omar era un cineasta muy peculiar que no se ajustaba a las estructuras o directrices que podía tener el Ministerio, y el montaje de Festival en las entrañas muestra que hizo lo que a él le sale de dentro, más que lo que le están encargando".

'Festival en las entrañas' Archivo Val del Omar

"Hay algo muy singular sobre Val del Omar, y es que él entiende el cine como un mecanismo de transformación social", cuenta Lluís Alexandre Casanovas Blanco, experto académico de la obra del granadino. "Muchos de sus proyectos engarzan con políticas públicas e instituciones culturales estatales, como Estampas 1932, realizado bajo el proyecto de las Misiones Pedagógicas, pero la peculiaridad de este encargo hay que encontrarla en este interés de llegar a un público general, al público popular. En la película no se ve a ningún político, sino una especie de etnografía de unas determinadas manifestaciones artísticas y culturales".

Luna de sangre y Festival en las entrañas poseen, en efecto, un cariz muy particular, ya que parece que se alejen, en parte, de esa idea 'mecanomística' que define, por ejemplo, el Tríptico elemental de España. La naturaleza del encargo es sin duda el motivo, pero tanto Baquero como Casanovas Blanco dan pistas sobre el vínculo de estas dos piezas con el trabajo previo del artista.

"Si hay un denominador común en todo el cine de Val del Omar, y que además se puede ver en las fotografías de las Misiones, es esa aproximación a la gente", indica Baquero, en una observación compartida también por Casanovas Blanco: "La mística que propone Val del Omar viene de lo popular, y aquí, aunque no hay una mística religiosa más identificable, el patrón sigue siendo el mismo. Eso es lo interesante: es una mística popular y no de jerarquía eclesiástica ni de un entendimiento retrógrado de lo espiritual.

Mirada sobre el turismo vándalo

Otro aspecto llamativo de las piezas, realizadas, recordemos, como herramienta propagandística de un régimen franquista que en esos momentos se estaba abriendo a la industria turística, es su ácida mirada sobre el turismo. La película no tiene reparos en mostrar estampas de un país apenas desarrollado que se vuelca por complacer al turista, y a los bailes de de sobremesa se le suman imágenes de paseos en burro, y otras visiones que adelantan la crisis del modelo que está hoy en el centro del debate.

"Festival en las entrañas refuta esta idea de un Val del Omar fuera del tiempo, no preocupado por las cosas que están sucediendo en su país", afirma Casanovas Blanco. Y continúa: "Val del Omar rueda ese sistema turístico que ahora mismo estamos debatiendo no solo en España, sino en todo el mundo. Esas imágenes que intercala con los retratos de la gente, que son los rostros de esas comunidades a los que estos turistas visitan... Yo creo que todo esto sitúa a Val del Omar en un espacio privilegiado desde donde observar algunos fenómenos que aún hoy vivimos".

Con una mirada tan crítica sobre la incipiente industria del turismo en nuestro país, se entiende que el Ministerio de Información y Turismo no continuara con el proyecto tal y como lo planteaba Val del Omar. Hoy esas piezas de nuevo confirman la mirada vanguardista del cineasta, tanto por su contenido como, evidentemente, por sus formas.

El 'sin fin' de Val del Omar Archivo Val del Omar

Puede que con Festival en las entrañas ese renacimiento sin fin del que goza el artista siga sin detenerse. Para Baquero, ese renacimiento que emergió en la década de los 90 del siglo pasado jamás ha perdido fuerza, renovado con unas nuevas voces que lo reivindican desde otros lugares.

"Rosalía o C Tangana han hablado de la influencia de Val del Omar, por ejemplo", detalla Casanovas Blanco. "Para mí, Val del Omar está tocando temas como la identidad o el cómo creamos comunidad que resuenan en una nueva generación de creadores y de espectadores porque son muy actuales. Todo esto hace de él un personaje al que tenemos como que resituar y que usar casi como una lente para ver algunas cosas que vivimos".

En Cineteca Madrid, las tardes del viernes 6 y sábado 7 de octubre, con los pases de Tríptico elemental de España y Estampas 1932 y Festival en las entrañas, respectivamente, dos sesiones presentadas por Piluca Baquero, Lluís Alexandre Casanovas Blanco junto a Gonzalo Sáenz de Buruaga, servirán, sin duda, para comprobar la vigencia de sus imágenes, el fuego de sus visiones.

