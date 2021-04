Chadwick Boseman, Diana Rigg, Sean Connery, Morricone: el In Memoriam de los Oscar 2021

La figura de Chadwick Boseman ha sido omnipresente durante la gala de los Oscar 2021. El intérprete murió el pasado verano a los 43 años, provocando una conmoción en Hollywood que antecedió el estreno de La madre del blues y la oportunidad de celebrar su trabajo póstumamente. Así es como Boseman recibió su nominación a Mejor actor; cuya resolución fue dejada para el final de esta ceremonia pero finalmente se decantó por Anthony Hopkins y su trabajo en El padre de Florian Zeller.

Más allá de los premios en sí, evidentemente Boseman también iba a hacer aparición en el vídeo In Memoriam que acostumbra a irrumpir durante cada ceremonia de los Oscar, homenajeando a todas las figuras del mundo del cine y la televisión que han fallecido a lo largo del año. Con la canción As de Stevie Wonder, Boseman se ha visto rodeado por nombres como Diana Rigg, Sean Connery, Ennio Morricone, Ian Holm, Max Von Sydow, Cloris Leachman, Olivia de Havilland, Christopher Plummer, Jessica Walter, Helen McClory, Bertrand Tavernier o Joel Schumacher.

Puedes ver el vídeo completo bajo estas líneas.