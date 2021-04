Palmarés completo de los Oscar 2021

Aquí puedes consultar el palmarés completo de la 93ª edición de los Oscar, que iremos actualizando en directo a medida que transcurra la gala.

Mank acumula el mayor número de nominaciones (10), pero Nomadland (con 6) sigue siendo la favorita para triunfar la noche de los premios. Son serias contendientes también El juicio de los 7 de Chicago (6 nominaciones), Minari (6), Sound of Metal (6), El padre (6) y Judas y el mesías negro (6).

Mejor dirección

Chloé Zhao por Nomadland

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro

Mejor guion original

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Mejor guion adaptado

Christopher Hampton & Florian Zeller por El padre

Mejor sonido

Sound of Metal

Mejor diseño de vestuario

La madre del blues

Mejor maquillaje y peluquería

La madre del blues

Mejor película internacional

Otra ronda (Thomas Vinterberg; Dinamarca)

Mejor cortometraje de acción real

Two Distant Strangers, de Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor cortometraje de animación

If Anything Happens I Love You, de Michael Govier y Will McCormack