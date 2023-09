Ian McKellen no tiene ninguna intención de jubilarse a los 84 años: "¿Para qué?"

Hay un hueco reservado en la cultura popular para sir Ian McKellen. Y ya no hay quien se lo dispute, pues lo habita el Magneto de X-Men y el Gandalf de El señor de los anillos, por no hablar de la carrera gigantesca que este veterano intérprete tiene a sus espaldas: entre cine, televisión y teatro. Ahora McKellen cuenta con 84 años y aún así no planea jubilarse pronto, tal y como ha asegurado alegremente en una entrevista con Variety. “¿Retirarse para qué?”, sintetiza mientras se prepara para estrenar una nueva película en el Festival de Toronto.

El certamen acaba de empezar y alojará la proyección de The Critic: thriller de Anand Tucker donde también hallamos a Lesley Manville y Gemma Arterton. “Nunca me he quedado sin trabajo”, prosigue McKellen, “aunque sea consciente de que en cualquier momento puede ocurrirme algo que me impida volver a trabajar. Pero mientras las rodillas aguanten y la memoria siga intacta, ¿por qué no voy a seguir? Realmente creo que ahora se me da bastante bien esto de actuar”.

A su papel en The Critic hay que unir su vinculación al nuevo proyecto de Seth MacFarlane y a la obra teatral Frank and Percy. Sobre esta última ha habido cierta controversia porque, durante un preestreno, a McKellen se le olvidó una línea por “no estar suficientemente familiarizado con el texto”. Así se lo hizo notar un duro crítico teatral, lo que resultaba por otra parte irónico teniendo en cuenta que McKellen encarna a un crítico teatral, precisamente, en The Critic. Al actor no le ha terminado de sentar bien sus comentarios, aunque también prefiere tomárselo con humor.

“En lugar de entender que esto ocurre de vez en cuando, este crítico dijo que era una prueba de que ya era hora de que Ian McKellen dejara de actuar. Quizá debería retar a este hombre a un podcast donde debatirlo”, dice el actor de Dioses y monstruos. Acto seguido descarta su propuesta. “Quizá no sea lo más acertado, igual llama demasiado la atención. Después de todo hace tiempo que hice las paces con los críticos”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.