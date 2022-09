En noviembre de 2017, Amazon adquiría los derechos televisivos globales de los libros de El señor de los anillos. Según se ha informado, la cifra que Jeff Bezos puso sobre la mesa fue de 250 millones de dólares. Esto, junto a otros 462 millones de dólares en costes de producción para la primera temporada, convierte a Los anillos de poder en la serie más cara de la historia.

Años después del éxito de las películas de Peter Jackson –con ejecutivos de todo el mundo escuchando propuestas de todo tipo, desde un spin-off de Gimli a un show sobre el joven Aragorn– Hollywood se ha aventurado a volver a adaptar la obra de J.R.R Tolkien. Y lo hace a lo grande, con cincuenta horas de metraje previstas para ser distribuidas en cinco temporadas. La expectación es altísima. El hype está en el filo de la navaja. Descuidaos un instante y este reportaje se llenará de frases de las películas.

Los dos hombres responsables de llevar esta pesada carga son JD Payne y Patrick McKay. Antes de transformarse en showrunners de este masivo proyecto, que ellos mismos presentarían a Amazon, nada en su página de IMDb indicaba que fuesen a convertirse en los próximos encargados de resucitar las historias de elfos y enanos.

Amigos desde el instituto, licenciados en Literatura por Yale, tan solo habían colaborado en el desarrollo de varios guiones para Bad Robot, la compañía de J. J. Abrams. Ambos admiten ser seguidores del legado de Tolkien y se refieren a esta oportunidad como un sueño hecho realidad, hablando con pasión del material del que disponen.

“Hay algo en la obra de Tolkien que conecta contigo de forma diferente”, expresa JD, vehemente. “Su sabiduría encaja en momentos de dolor y alegría, en entierros y bautizos”. Para sobrevivir a esta cruzada por ganarse el carné de auténticos nerds ante los fans que, inconscientemente, ya han afilado sus expectativas, JD y Patrick tienen varias dagas guardadas en sus túnicas. La primera, Galadriel. “Si eres un friki de Galadriel, te puedo asegurar que te dejaremos satisfecho en muchos niveles”, confiesa JD.

Si bien estamos ante una serie coral, repleta de nuevos mapas, razas y personajes, es cierto que Galadriel, mujer imprescindible en la mitología de Tolkien, es la cara más visible de Los anillos de poder. Relevando a Cate Blanchett se encuentra Morfydd Clark, actriz nacida en Suiza pero criada en Gales, cuyo viaje hasta ser la elfa más famosa del linaje Noldor no ha sido fácil.

Morfydd Clark como Galadriel en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

“El proyecto me llegó a través de mis agentes, sin título”, explica a CINEMANÍA en Londres. “Únicamente sabíamos que buscaban a actores con experiencia alrededor de textos de Shakespeare. Llegué a las pruebas sin saber nada y una actriz sentada a mi lado me dijo: “¿Sabes qué es esto? ¡El señor de los anillos!”. Tuve que ir al baño a calmarme”.

El murmullo de un proyecto sin nombre pronto se transformaría en una llamada confirmando su papel. De hecho, si buscan vídeos del estreno en el Festival de Toronto de la película La increíble historia de David Copperfield, pueden ver cómo Clark, que acababa de conocer la noticia antes de subir al escenario para presentar la proyección, desaparece del plano para ir a desmayarse tras la pantalla.

Todos los actores con los que CINEMANÍA ha podido hablar coinciden en lo volátil del proceso de cásting, con largas semanas de pruebas sin mucha información seguidas de urgentes llamadas que cerraban contratos y viajes a Nueva Zelanda. Por ejemplo, otro de los reclamos en Los anillos de poder es el joven Elrond, interpretado por Robert Aramayo. También desde Londres, el actor detalla que su contratación igualmente contó con sorpresas.

Robert Aramayo como Elrond en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

“En año nuevo, cuando ya sabía que tenía el papel, me encontraba en Nueva York", explica Aramayo. "Había ido a un concierto de The Strokes. Mi idea era regresar a Inglaterra dos días después para estar con mi familia. Y, cuando salí del concierto, me dijeron que debía viajar a Nueva Zelanda enseguida. Así que mis padres se despidieron esperando verme tres días más tarde, pero pasamos casi dos años alejados”.

Porque, efectivamente, la pandemia apareció en la Tierra (la entera) cuando estos muchachos se encontraban en pleno rodaje. Un parón que sirvió para que todo el equipo pudiese descansar –muchos mencionan, con brillo en sus ojos, la posibilidad de tomar cursos o ensayar sin límites– y enfocar con mayor tranquilidad el titánico trabajo que tenían por delante.

Pelosos amorosos

“¿Es ese hombre Gandalf?” es la primera pregunta que lanza CINEMANÍA a Markella Kavenagh y Megan Richards. Estas dos actrices interpretan, respectivamente, a Nori y Poppy. Si les parecen nombres de hobbits, no van desencaminados: son pelosos, una raza previa a la estirpe de Bilbo y Sam. Ellas encontrarán, sumergido entre roca y fuego y tras haber caído del cielo, a un peculiar hombre barbudo conocido como “el extraño” que recuerda al mago gris.

Ante la referencia a Gandalf, ríen nerviosas y pasan educadamente a describir la dinámica entre sus personajes. Son mejores amigas: Nori es la alocada y Poppy la prudente. La raza de los pelosos (harfoots en inglés) también tiene los pies grandes y las orejas puntiagudas, pero al contrario que los hobbits, son nómadas. ¿Su lema? “No se deja a ningún peloso atrás”.

Markella Kavannagh como Nori en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Prime Video

Megan y Markella arrojan luz a la experiencia, como actrices, de rodar para esta serie tan inmensa. Por un lado, son tremendamente descriptivas con la ayuda que supuso para ellas el maquillaje y el vestuario. “Como actriz –describe Megan– trabajas desde la perspectiva intelectual del personaje. Pero gracias al trabajo práctico de los técnicos o gracias a la presencia de los decorados, entiendes cómo funciona su mente, de dónde viene, quién es”.

¿Tuvieron, a lo largo del rodaje, que reaccionar a, digamos, pantallas verdes en las que no sabían lo que ocurría? “Sí, por supuesto, algo de eso había –ríe Megan– pero el hecho de estar juntas y compartir ese desconocimiento nos ayudó”. “Recibimos todos los guiones, excepto el del último episodio”, confirma Markella, que afirma haberse sentido arropada siempre, incluso en las sombras del CGI, por JD, Patrick y sus referencias.

La han vuelto a forjar

Los pelosos no son la única novedad de Los anillos de poder. En la mencionada adquisición de derechos por parte de Amazon se incluyen los apéndices que acompañan a los libros originales, notas en las que Tolkien describía el pasado de la Tierra Media.

Gracias a este material y sin posibilidad de acceder a ningún otro (como El Silmarillion), Los anillos de poder nos permite adentrarnos en la segunda edad de la Tierra Media, miles de años antes de lo ocurrido con Frodo y el anillo, y en el reino de Númenor, en el que Isildur es un joven rebelde que busca encontrar su identidad lejos de las órdenes de su padre, Elendil.

También podremos excavar en el esplendor de Khazad-dûm, también llamada Moria, donde Durin IV (Owain Arthur) se prepara para gobernar junto a su esposa, la sacerdotisa y princesa Disa (Sophia Nomvete). Todos estos reinos disfrutan de paz tras las guerras contra Morgoth, señor de la sombra, cuya derrota dejó a su siervo Sauron vagando indefenso.

Sophia Nomvete como Disa en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Cinemanía

Un sinfín de narrativas que mezclan documentación y creación, fidelidad y revisión hacia la obra original. Cada paso desde la invención es argumentado por sus showrunners como legítimo (“Tolkien buscaba que las generaciones futuras reinterpretasen su obra”) y cada inspiración directa es anunciada con humildad.

“Cuando había una duda”, defiende de nuevo JD, “volver a los libros era la solución. Cada pueblo de la Tierra Media está tan bien definido en la obra de Tolkien que, mientras nos mantuviésemos fieles a sus bases, sabíamos que no meteríamos la pata”.

La promoción de la serie es, en ocasiones, tan frustrante, que cuando CINEMANÍA pregunta a los showrunners si Howard Shore ha colaborado en la banda sonora, estos aseguran que no pueden confirmar nada. Días después, se aclara: el compositor de las películas de Peter Jackson firma el tema principal, pero será Bear McCreary (The Walking Dead) quien escriba el resto de las piezas.

El Balrog también ha hecho una aparición en los teasers promocionales, e incluso hemos leído a Lindsey Weber, su productora, decir que estarían encantados de contar con Ian McKellen. Puede que no sepamos qué nos deparará Los anillos de poder, si esta serie va a resultar un éxito o un fracaso, si deberíamos haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Veamos qué ocurre.

