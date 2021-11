Hablemos del secreto mejor guardado de 'Eternals' (y el momentazo de la película)

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE ETERNALS]

Hay momentos en el cine que transforman el devenir de una franquicia. En el caso del prolífico MCU, ese momento llegó con un chasquido, y no el de Thanos (Josh Brolin) sino el de Tony Stark (Robert Downey Jr.). Con él había comenzado todo en 2008 y con él se terminaba 11 años después: "Y yo soy Iron Man".

Vengadores: Endgame nos obligaba a decir adiós a Tony. También a Steve Rogers (Chris Evans), que regresaba al pasado en busca de su final feliz; o a Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), sacrificando su vida por su 'familia'. Con ellos, nos despedíamos del universo cinematográfico marvelita hasta ese momento para dar comienza a una nueva fase.

Esta nueva etapa mantiene a veteranos como Thor (Chris Hemsworth) y Bruja Escalata (Elizabeth Olsen) o a viejos conocidos como Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Capitana Marvel (Brie Larson). Sin embargo, también suma nuevos personajes que saltan a la gran pantalla como Shang-Chi o los Eternos de Angelina Jolie, Salma Hayek o Richard Madden, que llegan hoy a las salas.

Eternals forma parte de una nueva Marvel de cine y, pese a lo desvinculada que pueda parecer del resto de películas de la saga, sus escenas postcréditos conectan directamente con el futuro del MCU. La primera de estas secuencias, sin ir más lejos, trae consigo una agradable sorpresa. Cuidado porque se avecinan SPOILERS...

¿Cómo tú por aquí?

Hace unas semanas, la crítica anglosajona acudía a la premiere mundial de Eternals en Los Ángeles y, para asombro de todos, Matt Donnelly, periodista de Variety, filtraba un posible spoiler enorme de la película: la aparición de Harry Styles como Eros, el hermanísimo de Thanos.

Tras el estreno del filme podemos confirmar que los rumores eran ciertos y que, efectivamente, el cantante y actor se ha sumado al MCU en la piel del superhéroe de Titán. Aunque su presentación tan solo dura unos pocos segundos durante la primera escena postcréditos, estos son suficientes para que queremos saber más sobre ese granuja acompañado de Pip el troll que promete ayudar a los Eternos.

Eros (o Starfox) es un Eterno creado por Mike Friedrich y Jim Starlin y apareció por primera vez en Iron Man #55 en 1973. Nacido en Titán, se trata del hermano de Thanos, fue miembro de los vengadores en los tebeos (precisamente los ayudó a vencer al Titán Loco, entre otras hazañas) y tiene el poder de controlar las emociones de los demás. Recordemos que Thanos es primo de Thena, la guerrera inmortal interpretada por Angelina Jolie en Eternals, aunque en la película no asistimos a un reencuentro familiar.

Cabe destacar que su personalidad es la opuesta a la de su hermanito. Si Thanos es un conquistador nihilista, Eros representa al aventurero hedonista, granuja, mujeriego y despreocupado. Más allá de eso, como buen Eterno es prácticamente inmortal y todopoderoso.

Su desarrollo en las viñetas está estrechamente ligado a las acciones de Thanos, que despiertan al héroe que hay en él tras su ataque a la luna de Titán. Su muerte en las viñetas está marcada a su vez por su hermano: Eros estuvo a punto de ser el vehículo para la reencarnación de Thanos, razón por la que Gamora terminó con él de forma definitiva.

Pese a que Eternals no nos permite ver mucho de Eros, su intervención deja claro que Styles ha captado el carisma magnético y la picardía del personaje a la perfección, y estamos convencidos de que pronto lo veremos en algún otro proyecto del MCU. De no concretarse la secuela de Eternals, es probable que se pase por algún otro título; ojito que la clave la podría tener su compi de aventuras, Pip, que en los cómics es amigo de Adam Warlock, el personaje que interpretará Will Poulter en Guardianes de la galaxia Vol. 3 (a los que, por cierto, este héroe conoce muy bien).

De no ser así, siempre podría pasarse por el despacho de la abogada Jennifer Walters en la serie She-Hulk. La heroína verde de Tatiana Maslany ya defendió a Eros tras ser acusado de abuso sexual en los tebeos. Aunque, pensándolo bien, este recién llegado conoce a prácticamente todo el mundo en el universo marvelita de las viñetas, por lo que la pregunta no es si lo volveremos a ver en el MCU, sino dónde lo veremos.

Más allá de Marvel

Harry Styles sigue empeñado en compaginar su consagrada faceta musical con la actoral y, más allá de su entrada en Marvel, regresará el año que viene a la gran pantalla con Don't Worry, Darling, lo nuevo de Olivia Wilde (Súper empollonas), tras debutar en la interpretación con Dunkerque hace cuatro años. El thriller psicológico de Wilde, que tiene previsto estrenarse en 2022, nos trasladará a los años 50 con Styles y otra nueva incorporación marvelita: Florence Pugh.

Y aquí no acaba la cosa porque el británico también protagonizará My Policeman, adaptación de la novela homónima LGTBI de Bethan Roberts en la que lo acompañará Emma Corrin (The Crown). La historia se sitúa en Inglaterra a finales de la década de los 90, cuando Tom y Marion deciden llevar al anciano Patrick a su hogar, donde recordará los sucesos sísmicos que ocurrieron cuatro décadas atrás. Así, ahondará en la relación pasada entre Tom y Patrick, en una época en la que la homosexualidad era ilegal.

Como vemos, al joven no le faltan proyectos interesantes en gran pantalla. Sumándole a esto su entrada en el MCU, auguramos unos años prolíficos y cargados de éxitos en el cine para Styles, con o sin los Eternos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.