¿Se quedará 'Eternals' sin secuela? Su productor no la considera "imprescindible"

Aunque aún no se haya estrenado, Eternals lo tiene crudo para pasar con letras de oro a la historia de Marvel. Las primeras críticas han convertido a la película de Chloé Zhao en el título peor valorado de la Casa de las Ideas, y, en espera de ver cómo se porta la taquilla, el futuro cinematográfico de estos personajes creados por Jack Kirby parece incierto cuanto menos.

Tanto es así que Nate Moore, productor de la cinta junto a Kevin Feige, no garantiza que esta vaya a tener una secuela. Algo que la convertiría en rara avis dentro de un universo aficionado a lanzar capítulo tras capítulo de cada serial.

"[Una secuela de Eternals] no es imprescindible", ha comentado Moore en una entrevista con el Toronto Sun (vía The Playlist). "Tenemos ideas sobre dónde podríamos ir, por supuesto, pero no es algo inamovible, en plan 'tenemos tres cosas que hacer y esta es la primera".

Las palabras de Moore se unen a otras señales de alerta: además de las opiniones negativas sobre el filme, tenemos las declaraciones de Kit Harington acerca del futuro de su personaje (Dane Whitman) en el MCU.

Aun así, con respecto a esto último, el productor ha apuntado que el héroe encarnado por Harington podría reaparecer en otras películas del estudio. Con el alias de Caballero Negro, Dane Whitman ha aparecido en diversas colecciones de Marvel (entre ellas, Los Vengadores) desde 1967.

"No va a ser necesariamente el Caballero Negro, pero eso es algo con lo que podremos jugar en el futuro", señala Nate Moore.