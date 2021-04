‘Godzilla vs. Kong’ es el estreno más taquillero de la pandemia en EE.UU.

Este 31 de marzo Godzilla vs. Kong se estrenó en EE.UU., unos pocos días después de que pudiéramos verla en España. El film de Adam Wingard que oficia de cumbre para el MonsterVerse de Warner llegaba a su país de origen con la particularidad de exhibirse tanto en salas convencionales como en HBO Max sin coste adicional, por lo que era razonable pensar que una porción importante de espectadores optaría por quedarse en casa. Es un factor de tantos que hacen de las primeras estimaciones de su recaudación una noticia tan buena, puesto que Godzilla vs. Kong ya se ha convertido en el estreno más taquillero en EE.UU. desde el estallido de la pandemia el año pasado.

En su primer día, Godzilla vs. Kong habría recaudado 9.6 millones de dólares y superado holgadamente los 7.5 que obtuvo Wonder Woman 1984; film que inauguraba el mismo modelo híbrido de Warner al que está sujeta la obra de Wingard. Esta suma ha superado las previsiones más optimistas, y ahora los previstos 20-30 millones de dólares que Godzilla vs. Kong recaudaría estos días ascenderán fácilmente a los 30-40 millones, incluso superando esa cifra. Según recoge Deadline, hay razones que explican este éxito (lejos de los datos pre-pandemia, pero estupendos dado la situación) más allá del hecho de que la pantalla grande sea el mejor sitio para ver zurrarse a monstruos inmensos.

A diferencia de otros blockbusters lanzados durante la crisis del coronavirus, Godzilla vs. Kong ha podido beneficiarse de la reapertura de los cines Regal y de la habilitación de mercados clave como Los Ángeles y Nueva York, disponiendo de 3.000 salas a lo largo del país. Con el 94% de los cines abiertos, la posibilidad de ver Godzilla vs. Kong desde el hogar no ha logrado sobreponerse al deseo de muchos espectadores por volver a los cines tradicionales a disfrutar de un blockbuster descerebrado, y de hecho las reacciones del público en estos días (en mayor o menor sintonía con la crítica) han sido unánimemente positivas.

Fuera de EE.UU. Godzilla vs. Kong también está siendo un éxito, habiendo recaudado globalmente hasta ahora 120 millones. En China, localización clave para producciones de este corte, el film de Wingard ya lleva 70 millones, mientras que en España también ha alcanzado el número 1 de la taquilla, siendo el mejor estreno desde Tenet. Una gran noticia para el sector, no cabe duda, así como una posible señal de que la situación podría estar empezando a recuperarse.