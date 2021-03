Hacía más de un año que no se registraba una recaudación como la del pasado fin de semana en nuestros cines. Fue el del 24 al 26 de enero de 2020 cuando Las aventuras del Doctor Dolittle, con Robert Downey jr, debutaba ingresando 1,7 millones de euros. Eran aún los tiempos de antes de la pandemia. Ahora, según los datos todavía provisionales de ComScoreMovies, el estreno de Godzilla vs. Kong se ha saldado el pasado fin de semana con una recaudación de 1,4 millones. Y esto teniendo en cuenta que las historias de kaijus no es que acostumbren a arrasar cuando se estrenan en España.

Tampoco está nada mal lo que ha obtenido el largometraje Tom y Jerry, mezclando animación y personajes reales, debutando con 419.722 euros y situándose en el segundo lugar de las más taquilleras. Es otro de los regalos que nos ha traído, en la gran pantalla, los estrenos de esta Semana Santa (de momento, con algo menos de restricciones y más salas abiertas).

Tom, Jerry (y Chloë Grace Moretz) en una imagen de la película Warner Animation Group

Cuatro grandes novedades. A Godzilla vs. Kong y Tom Jerry, cabe añadir los estrenos de Nomadland, una de las claras favoritas a los Oscar, y también la propuesta de acción y aventuras fantásticas protagonizada por Milla Jovovich, Monster Hunter, dirigida de nuevo por su esposo, Paul W.S. Anderson. Han sido, respectivamente, la tercera y cuarta en la lista de las más taquilleras.

'Nomadland' y el efecto Oscar. Aunque, digamos, solo tiene seis nominaciones a los Oscar, la película de Chloé Zhao es la gran favorita a obtener las de mejor película y dirección (guion, montaje, fotografía y actriz principal para una Frances McDormand que ya cuenta con dos estatuillas, son sus otras candidaturas). En su primer fin de semana se ha hecho con 217.358 euros.

Los mejores promedios por sala. Naturalmente, Godzilla vs. Kong es la que mejores cifras obtiene. Estrenada en 426 pantallas (y 291 cines) su promedio es de 3.353 euros por pantalla. La sigue Tom y Jerry con un promedio de 887 € euros (se exhibía en 473 pantallas). Y el de Nomadland ha sido de 744 (proyectándose en 292 salas). Lo dicho. Parece que hay ganas de volver a los cines.

​Las 10 más taquilleras en España (del 26 al 28 de marzo)

'Godzilla vs. Kong' Cinemanía

1 - Godzilla vs. Kong. 1.428.341 euros y 213.847 espectadores en tres días.

2 - Tom y Jerry. 419.722 euros y 65.935 espectadores en tres días.

3 - Nomadland. 219.922 euros y 32.818 espectadores en tres días (contabilizando la recaudación de los pases previos al viernes).

4 - Monster Hunter. 155.445 euros y 22.864 espectadores.

5 - Raya y el último dragón. 83.514 euros (y en 24 días acumula 834.029 euros y 139.573 espectadores).

6 - Inmune. 65.906 euros (y en 10 días, 222.857 euros y 37.651 espectadores).

7 - Los Croods 2: Una nueva era. 53.708 euros (y en 96 días, 4.383.600 euros y 746.299 espectadores).

8 - Minari. Historia de mi familia. 46.959 euros (y en 17 días, 360.245 euros y 62.674 espectadores).

9 - Los traductores. 35.801 euros (y en 10 días, 144.466 euros y 24.440 espectadores).

10- Pequeños detalles. 24.160 euros (y en 31 días, 466.788 euros y 74.063 espectadores).