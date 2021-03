Esta es la historia del invitado sorpresa a la fiesta de ‘Godzilla vs. Kong’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE 'GODZILLA VS. KONG']

Este viernes se estrenó una película que lleva por título Godzilla vs. Kong y que da justamente lo que este promete: al mítico lagarto japonés y al simio gigante dándose tortas para conmoción del espacio urbano y sus habitantes. El film de Adam Wingard quiere culminar el MonsterVerse de Warner luego de la estupenda Kong: La isla calavera y las desiguales Godzilla y Godzilla: Rey de los monstruos, y en un primer momento parecería que no necesita más que a estas dos criaturas para hacer las delicias del público. Solo que no es así del todo, porque Godzilla vs. Kong guarda más sorpresas de lo que parece.

Los avances de la película no han echado a perder el gran giro de Godzilla vs. Kong, y este es que en el rutilante clímax ambos tendrán que aliarse para derrotar a Mechagodzilla, otro personaje de amplia tradición en el cine kaiju. De hecho, las raíces de este Godzilla robótico se remontan a mediados de los 70, y antes de recalar en el film de Wingard ha tenido presencia en varias entregas de la franquicia (y fuera de ella). Con la particularidad de que no hay un único Mechagodzilla, sino que su origen y características han ido cambiando con el paso del tiempo. Hagamos un pequeño repaso.

El Mechagodzilla extraterrestre (1974/1975)

Fotograma de 'Godzilla contra Cibergodzilla, máquina de destrucción'

A principios de los 70 Godzilla ya era un fenómeno mundial. En 1954 había sido presentado en la película inaugural de Ishirô Honda Godzilla. Japón bajo el terror del monstruo, dando inicio a una inagotable ristra de entregas donde el lagarto gigante había podido enfrentarse con el propio King Kong (en la tercera película de la franquicia y la primera en color) y a otras presencias clásicas del panteón Kaiju como Anguirus, Rodan, Mothra o Ghidorah. Con casi veinte años de películas a sus espaldas, ya tardaba el momento de que el personaje luchara contra un doppelgänger malvado a la altura.

Mechagodzilla debutó en el equívoco título Godzilla contra Cibergodzilla, máquina de destrucción (1974), dirigida por Jun Fukuda y producida cómo no por la Toho. Lanzada en EE.UU. como Godzilla contra el Monstruo Cósmico, este film nos presentaba a un Godzilla que empezaba a comportarse de forma extraña, atacando a su gran aliado Anguirus y a otra criatura debutante, King Caesar. En cierto momento descubríamos que este Godzilla era un impostor, tratándose de un robot que habían enviado a la Tierra los Black Hole Planet 3 Aliens, y que el verdadero Godzilla acababa derrotando con la ayuda de King Caesar.

El personaje fue muy bien recibido por el público, de forma que estuvo presente en la secuela directa, Godzilla contra Mechagodzilla (1975). Película muy significativa no solo por la aparición del Titanosaurus (que formaba alianza con Mechagodzilla para atacar a un protagonista cada vez más superado por las circunstancias), sino porque supuso la última entrega dirigida por Ishirô Honda: padre de la saga que con este film desedía la llamada Era Showa e inauguraba la temporada más larga sin films de Godzilla. El monstruo se daría entonces un descanso de casi diez años, para volver en los 80 con ganas de más.

Mechagodzilla II (1993)

Fotograma de 'Godzilla vs. Mechagodzilla II'

Encarando el final de la Era Heisei, Tomoyuki Tanaka dirigió Godzilla vs. Mechagodzilla II (1993). Pese al número del título, cronológicamente no estaba vinculada a las películas citadas (la continuidad de esta saga siempre ha sido algo confusa), y de hecho Mechagodzilla cambiaba aquí radicalmente su origen: ya no había sido creado por alienígenas para invadir la Tierra, sino que los propios humanos crearon al robot a partir del esqueleto de Mecha King Ghidorah (es algo similar, por cierto, a lo que ocurre en Godzilla vs. Kong con respecto al mismo Ghidorah que fuera derrotado en Godzilla: Rey de los monstruos).

Por lo demás, Mechagodzilla seguía siendo un ser íntegramente artificial que recibía de los humanos la orden de acabar con Godzilla. Hacia el clímax de la película (que no obtendría continuación), Mechagodzilla le ponía las cosas aún más difíciles al protagonista cuando se fusionaba con la nave de combate Garuda, y se transformaba así en Super Mechagodzilla.

Kyriu (2002/2003)

Fotograma de 'Godzilla Against Mechagodzilla'

Llegados los 2000 Mechagodzilla reapareció en dos películas consecutivas: Godzilla Against MechaGodzilla (Masaaki Tezuka, 2002) y Godzilla: Tokyo S.O.S. (dirigida por el mismo Tezuka en 2003). El origen a manos de los humanos de Mechagodzilla se mantenía (llegando a ser algo similar a canon) y su misión de destruir a Godzilla también, pero en este caso su naturaleza era modificada severamente: ya no se trataba de un ser puramente artificial, sino que había nacido de una mezcla entre kaiju y robot, siendo algo más parecido a un cyborg con capacidad para rebelarse contra sus dueños y que incluso tenía nombre propio, Kyriu.

Kyriu, también llamado por el fandom Mechagodzilla III, era además un mecha que podía ser pilotado por humanos, y entre sus armas destacaba el Absolute Zero Cannon, capaz de congelar a sus enemigos.

Mechagodzilla City (2017/2018)

Fotograma de 'Godzilla: City on the Edge of the Battle'

A mediados de la pasada década Godzilla dio por fin el salto a la animación. Lo hizo a través de una trilogía producida por Netflix y compuesta por Godzilla: Planeta de monstruos, Godzilla: Ciudad al filo de la batalla y Godzilla: el devorador de planetas. Todas ellas fueron dirigidas por Kôbun Shizuno y las dos primeras alojaron la versión más discutida de Mechagodzilla. Y es que, en este futuro postapocalíptico donde los monstruos habían dominado la Tierra, el rival robótico de Godzilla se había convertido en toda una sofisticada instalación llena de secretos, donde recalaban los protagonistas para comprender que esto no significaba que Mechagodzilla fuera a dejar de dar guerra.

El Mechagodzilla de OASIS (2018)

Fotograma de 'Ready Player One'

La fiesta pop que quería ser Ready Player One (Steven Spielberg, 2018) basándose en la novela homónima de Ernest Cline no podía dejar pasar la oportunidad de homenajear a los monstruos japoneses. De tal modo que en su batalla final, mientras que los protagonistas pilotaban DeLoreans o Gigantes de Hierro, el Nolan Sorrento de Ben Mendelsohn le ponía muy difíciles las cosas a los protagonistas al sacarse de la manga un MechaGodzilla de última generación. Es el último, exceptuando sus apariciones en videojuegos y mangas, que hemos visto antes de Godzilla vs. Kong.