La serie de gladiadores de Roland Emmerich con Anthony Hopkins se estrenará en Amazon Prime Video

Asistimos a un renovado interés por el péplum, que puede que por ahora se tenga que quedar en eso, en interés, ante el terremoto que asola Hollywood por la huelga. El caso es que Ridley Scott quiere rodar Gladiator 2 con Paul Mescal y Pedro Pascal, y lo hará en cuanto los piquetes del SAG-AFTRA y el WGA se lo permitan. Lo mismo ocurre con el reboot de Spartacus, pero al parecer se libra (también en el ámbito televisivo) Those About to Die, centrada igualmente en la antigua Roma.

Those About to Die es una serie destinada a Peacock (la plataforma de streaming de NBCUniversal en EE.UU.) que está producida y dirigida por Roland Emmerich. Nombre indispensable del cine de acción de las últimas décadas, Emmerich está vinculado a grandes espectáculos de catástrofes como Independence Day o, más recientemente, Moonfall, siendo Those About to Die su primer gran proyecto para televisión. Se trata de una serie centrada en el mundo de los gladiadores, que pasa por ser una de las grandes apuestas de Peacock.

Peacock no tiene presencia en España, de modo que las circunstancias obligan a una distribución alternativa de sus contenidos. Es lo que pasó con The Continental, la miniserie-precuela de John Wick: aunque lo lógico (ya que es Lionsgate quien la produce) sería que viera la luz en el servicio español SkyShowtime, Amazon Prime Video se ha asegurado el lanzamiento de la miniserie este septiembre. Algo similar va a ocurrir con Those About to Die, según recogen medios como Variety.

Fuera de EE.UU., en territorios donde no exista Peacock, la serie de Emmerich se verá en el catálogo de Amazon. Los mercados que exhibirán la serie de esta forma son, además de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, Suiza, Austria, Irlanda, Turquía, Polonia, Andorra, Luxemburgo, Mónaco y Bélgica. La gestión de derechos ha sido llevada a cabo por High End Productions, impulsando esta adaptación del libro de no ficción de Daniel Mannix.

La serie se compone de 10 episodios y ya ha sido rodada en los icónicos decorados italianos de la Cinecittá, donde se ha acometido una recreación de la Roma del año 79 después de Cristo. Es en esta época donde tiene lugar Those About to Die, centrándose en la fiebre por los espectáculos de gladiadores que estalló entonces. La serie está escrita por Robert Rodat (Salvar al soldado Ryan) y cuenta con un impactante reparto donde destaca Anthony Hopkins como el emperador romano correspondiente, César Vespasiano Augusto.

En el elenco también le acompaña Iwan Rheon (Juego de tronos) y los españoles Eneko Sagardoy y Pepe Barroso. Those About to Die aún no ha cerrado fecha en Amazon.

