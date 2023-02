La arena volverá a teñirse de sangre: Starz pone en marcha un revival de 'Spartacus'

Vuelven el tiempo de los gladiadores. Mientras Ridley Scott pone en marcha una secuela de Gladiator con Paul Mescal, y Roland Emmerich se pasa a las series para desarrollar en Peacock Those About to Die con Anthony Hopkins en calidad de emperador, otra franquicia tan reconocible como Spartacus quiere igualmente saltar de nuevo a la arena. The Hollywood Reporter recoge que Starz ha puesto en marcha un revival de Spartacus con el creador original Steve S. DeKnight al frente, y nutriendo el holgado número de series de la marca.

Spartacus: Sangre y arena vio la luz en enero de 2010, convirtiéndose en el primer gran éxito de audiencia para una serie original de Starz. Sus índices serían superados más tarde por cabeceras como Poder u Outlander, pero el público siguió apoyando la creación de DeKnight cuando esta sufrió un percance tan triste como el diagnóstico de un linfoma en fase 3 para Andy Whitfield, encargado de interpretar al gladiador tracio que lideró una rebelión de esclavos contra Roma. Ocurría al final de la primera temporada, con lo que Starz decidió a continuación producir una miniserie precuela, por título Dioses de la arena.

Dicha precuela incluía a varios personajes de la serie original, pero cuando murió Whitfield en 2011 no quedó otra que reemplazarle en el papel principal con Liam McIntyre. Así es como encabezó las dos últimas temporadas/miniseries: Venganza y La guerra de los condenados. Esto ocurrió en 2013, y 10 años después DeKnight se ha aliado con Starz para “ampliar” la serie original. El revival mostrará las consecuencias de la derrota de los esclavos, proponiendo “una nueva historia de traición, engaño y sangre a la sombra de Roma”.

Starz, filial de Lionsgate, también deja caer que la serie contará con personajes conocidos. “Es un honor increíble que me hayan invitado a volver al mundo de Spartacus y que mis colegas de Starz y Lionsgate me hayan brindado un apoyo creativo sin límites”, declara DeKnight. “Juntos estamos elaborando algo único e inusual para el próximo capítulo de esta historia épica”. Luego del fin provisional de Spartacus, este guionista llegado de Buffy cazavampiros creó Jupiter’s Legacy para Netflix, y dirigió Pacific Rim: Insurrección a la estela de Guillermo del Toro.

Starz aún no ha puesto fecha a la nueva serie de Spartacus, ni tampoco le ha dado un título propio como acostumbra a hacer con las diversas fases de este universo televisivo, marcado por la violencia y el sexo.

