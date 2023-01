Anthony Hopkins será un emperador romano en la serie de gladiadores de Roland Emmerich

Por avanzada que esté su edad, la carrera de Anthony Hopkins no ha perdido el aplomo, y mientras sigue siendo una de las personas más sorprendentes de seguir en Twitter el veterano actor va encadenando proyectos con una energía envidiable. Luego de ganar su segundo Oscar con El padre, Hopkins resultó ser el entrañable robaescenas de lo nuevo de James Gray (Armageddon Time), y poco después de formar parte de la siguiente película de Florian Zeller tras El padre, titulada El hijo (que justo se estrena este 20 de enero en EE.UU.), el intérprete gira la vista a la televisión. Según The Hollywood Reporter, Hopkins interpretará al emperador romano Vespasiano en una próxima serie de Peacock.

Esta se titula Those About to Die, en referencia a aquella fórmula que los gladiadores dedicaban al César correspondiente antes de sumirse en algún combate a muerte (“Los que van a morir te saludan”). La plataforma de NBCUniversal está detrás de este proyecto, siendo Hopkins el primer actor confirmado mientras que detrás de las cámaras destaca la presencia de nada menos que Roland Emmerich. Este cineasta especializado en blockbusters catastrofistas (el año pasado estrenó, con sonoro varapalo de crítica y taquilla, Moonfall), será quien dirija un drama histórico ambientado en el "corrupto mundo de las competiciones de gladiadores en la antigua Roma”.

Those About to Die se centra en “un grupo de personajes diversos a través de las muchas capas de la sociedad romana, donde deportes, política y negocios se cruzan y chocan”, articulándose como una historia coral de intriga donde Vespasiano es solo una pieza más del tablero. Este jefe de la estirpe flavia ha asumido el poder tras una sangrienta guerra civil que ha durado 10 años, pero de pronto su reinado se ve amenazado. Robert Rodat, que escribiera Salvar al soldado Ryan, es el showrunner de Those About to Die, que a su vez se basa en una novela de Daniel Mannix.

La serie aún no tiene fecha de estreno en Peacock (plataforma de streaming inexistente en España, con lo que a saber cómo nos llega la serie cuando toque), y se enmarca en un curioso y reciente interés de la industria por volver al péplum. Y es que Those About to Die empieza a coger forma al mismo tiempo que la esperada secuela de Gladiator a cargo de Ridley Scott, que hace pocos días barajaba a Paul Mescal (Normal People) como protagonista.

