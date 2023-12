George Clooney confiesa que "no hay suficientes drogas en el mundo" para interpretar de nuevo a Batman

George Clooney sorprendía este mismo año con un cameo inesperado como Bruce Wayne en el filme Flash, que también contaba con rostros célebres de la talla de Henry Cavill, Ben Affleck, Michael Keaton o Sasha Calle. Una reaparición como el personaje de DC que surgía 25 años después de su trabajo como Batman en Batman y Robin (1997), de Joel Schumacher.

A sus 66 años, su retorno breve a este personaje provocaba que muchos se cuestionaran si podríamos volver a verlo de nuevo enfundado en las mallas del superhéroe de Gotham, recibiendo la respuesta más divertida por parte de Clooney. "No creo que haya suficientes drogas en el mundo para que regreso de nuevo", ha confesado el estadounidense entre risas para ET.

Recordemos que su papel como este personaje le valió numerosas críticas negativas de los espectadores y los profesionales del sector, quienes se cebaron especialmente con su 'bat-traje' con pezones, que era subastado el año pasado bajo el título de 'el traje de Batman más famoso e infame jamás diseñado'.

Así, Clooney confesaba que su cameo en Flash surgía ante "el clamor del público para que regresara como Batman", por lo que decidió aceptar para homenajear su versión. "De hecho dije: '¿Dónde están mis pezones de goma?'. Y me dijeron: '¿Podemos hacerlo sin pezones de goma?' Pensé: 'Bueno, en realidad no es mi Batman así, ¿verdad?", señala un actor jocoso sobre este detalle de su personaje.

En el pasado, Clooney ya bromeaba sobre los diferentes hombres murciélagos del cine, hablando específicamente de la versión de su amigo Ben Affleck. "Ben estuvo bien como Batman, pero a él solamente lo han nombrado al hombre más sexy vivo una vez. No creo que nadie discutiera que, de todos los Batman, yo he sido el mejor", afirmaba el intérprete.

Ya fuera de bromas, el ganador de dos premios Oscar confesaba en el pasado que no creía que estuviera hecho para el cine de superhéroes, y más teniendo en cuenta sus precedentes. Ahora, Clooney está centrado en su nuevo trabajo como director, The Boys in the Boat, basado en la novela de Daniel James Brown y protagonizado por Joel Edgerton.

