Adam Sandler y George Clooney encabezarán lo nuevo de Noah Baumbach para Netflix

Tal parece que Noah Baumbach y Adam Sandler estaban destinados a encontrarse, y de hecho lo hicieron muy pronto. Sucede que ambos, de un tiempo a esta parte, han hallado en Netflix un hogar confortable donde rodar sus películas. En el caso de Sandler hablamos de varios contratos millonarios expedidos de forma consecutiva, que este año han dado pie a tres películas en la plataforma de streaming: Criminales a la vista (secuela de Criminales en el mar con Jennifer Aniston), Ni de coña estás invitada a mi bat mistvá con la hija de Sandler, Sunny, y la película de animación Leo, donde el actor daba voz al camaleón titular.

Todas ellas han tenido un gran rendimiento en la plataforma. Por otro lado, fue justamente la primera película de Baumbach distribuida por Netflix la que le reunió con Sandler, protagonizando The Meyerowtiz Stories con gran éxito de crítica. A esta le siguió Historia de un matrimonio, que fue nominada a 6 Oscars ganando el de Mejor actriz de reparto para Laura Dern, y a finales del año pasado Ruido de fondo. En esta adaptación de la novela homónima de Don DeLillo Baumbach recurrió como protagonista a Adam Driver, mientras que su pareja estaba interpretada por Greta Gerwig. La pareja de Baumbach en la vida real.

Y también, obviamente, la directora de Barbie. Si el nombre de Baumbach no se ha apartado del candelero en los últimos meses se ha debido de hecho a su participación en Barbie, escribiendo junto a Gerwig el guion de la que se ha convertido en la película más taquillera del año. Pero más allá del fenómeno, Baumbach quiere seguir con su carrera de director, y ha decidido reunirse con Sandler para una nueva película aún sin título, y de la que Netflix no ha desvelado detalle alguno. Lo más llamativo, aparte de cómo el dúo remite a The Meyerowitz Stories, es que Baumbach ha fichado a otro actor para el dúo protagonista.

Se traya de George Clooney, en su primera colaboración con Baumbach. Clooney y Sandler serán los protagonistas de la cuarta colaboración del director de Frances Ha con Netflix, aspirando a mantener su buena racha. Clooney, por su parte, apareció hace poco con un cameo en Flash, y en cuestión de días estrena en EE.UU. su nueva película como director: The Boys in the Boat, protagonizada por Joel Edgerton.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.