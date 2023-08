La película de Adam Sandler mejor valorada por la crítica no es la que te esperas

A estas alturas, la carrera de Adam Sandler se antoja, cuanto menos, esquizofrénica: el comediante y actor ha dejado su sello en truños considerables, pero también en películas dirigidas por firmas de peso y acogidas entre aplausos. Sin embargo, ahora resulta que la película de Sandler mejor valorada por la crítica no es uno de estos trabajos prestigiosos, sino un título (en apariencia) mucho más frívolo.

Se trata de Ni de coña estás invitada a mi bar mitsvá, una comedia juvenil estrenada en Netflix donde Adam da un paso atrás para cederle los focos a su hija Sunny Sandler. Segundo largo de la directora Sammi Cohen (Crush), Ni de coña... se ha colado por todo lo alto en el agregador Rotten Tomatoes, superando a filmes dirigidos por Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach o los hermanos Safdie.

Con un 96% de opiniones positivas, Ni de coña estás invitada a mi bar mitsvá supera la recepción de Garra (93%), The Meyerowitz Stories (New and Selected) (92%), Diamantes en bruto (91%), Embriagado de amor (79%) y aquella El chico ideal (72%) que fue el primer contacto de muchos con la carrera de Adam Sandler.

"Como un mojito sin alcohol, halaga las pasiones de las preadolescentes sin caer en la nostalgia" (Teo Bugbee, 'New York Times') o "Divertida, adorable y sorprendentemente conmovedora" (Courtney Howard, 'Variety') son algunos de los elogios de la prensa para este proyecto tan familiar: además de con Sunny, Sandler trabaja aquí con su otra hija, Sadie Sandler y su esposa Jackie Sandler. Y también con Idina Menzel, por segunda vez después de Diamantes en bruto.

"Grita 'nepotismo' todo lo que quieras, pero todo el clan funciona muy bien y su forma de pasarlo bien juntos es contagiosa", resume Chris Vognar en Rolling Stone. La experiencia debe haber sido positiva, porque el siguiente estreno de Sandler en Netflix (la película de animación Leo) cuenta con las voces de la familia Sandler al completo.

