Jennifer Aniston, escandalizada con el look de Adam Sandler en el estreno de 'Criminales a la vista': "No pienso ponerme a su lado"

No es ningún secreto que Jennifer Aniston es una de las estrellas más elegantes y estilosas de Hollywood. Protagoniza las listas de las mejor vestidas en las alfombrar rojas que pisa y sus looks son siempre algunos de los más imitados. Si Rachel Green fue un icono de la moda en los 90 gracias a los conjuntos y los peinados que lucía en Friends, la actriz que le dio vida por una década no se quedó atrás y sigue acaparando elogios.

Para prueba, los estilismos que se ha puesto durante su tour promocional presentando Criminales a la vista, secuela de Criminales en el mar, el exitoso 'whodunit' que protagonizó en 2019 para Netflix junto a su buen amigo Adam Sandler. La dupla se trasladó primero a París, donde se rodó parte de la trama, y después a Los Ángeles para presentar la película, ya disponible en la plataforma.

En la premiere californiana, celebrada la semana pasada en el Regency Village Theatre de Los Ángeles, Aniston lució un precioso vestido plateado con trasparencias, confeccionado por Versace, un conjunto muy aplaudido en los medios y las redes.

Sin embargo, Sandler optó por un look totalmente opuesto al de su compañera. En lugar de elegir algo elegante, el actor se puso una sudadera de los New York Knicks sobre una camisa hawaiana azul y rosa, unos pantalones de color beige y unas zapatillas azules. La reacción de Aniston al ver a su amigo en la alfombra no tiene desperdicio.

Jennifer Aniston calls out Adam Sandler for wearing a "sweatshirt" to their premiere of #MurderMystery2. pic.twitter.com/u1nu45l2oa — Entertainment Tonight (@etnow) March 29, 2023

La actriz estaba siendo entrevistada por Entertainment Tonight cuando su compañero la saludó. "¿Qué diablos estás haciendo? No pienso ponerme a su lado", bromeó echándole un vistazo de arriba abajo y fingiendo estar ofendida. "Dijiste sudadera", respondió Sandler, asegurando que ella le había escrito por mensaje que se pusiera una sudadera. "Dije: 'Por favor, no te pongas tu sudadera", explicó Aniston.

Jennifer Aniston y Adam Sandler en la premiere de 'Criminales a la vista' Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

La interacción entre ambos es de lo más divertida y deja una vez más en evidencia la química que desprenden y el cariño que se tienen. Recordemos que Aniston y Sandler son amigos desde que tenían 20 años y ya han demostrado la confianza que se tienen y la relación tan especial y divertida que comparten tanto en pantalla y fuera de ella.

Lo que está claro es que la californiana estaría encantada de trabajar y posar con Sandler aunque este fuera en pijama.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.