Universo 'Flash': todos los cameos y personajes invitados al gran evento de DC

En un breve periodo de tiempo la cartelera ha sido asaltada por dos películas que, amparándose en el multiverso, se articulan como fiestas para los cameos y los easter eggs. Primero fue Spider-Man: Cruzando el multiverso en Marvel/Sony, y ahora le toca el turno a la tantas veces aplazada Flash. El film de Andy Muschietti, a partir del viaje en el tiempo que realiza su veloz protagonista (Ezra Miller) está repleto de invitados superheroicos que lo convierten en algo así como una celebración del legado de DC, así que mejor que vayamos pasando lista.

Batman (el de Ben Affleck)

Tras unas cuantas películas Ben Affleck no tiene intención de volver como Batman, siendo Flash una despedida de la que el actor ya ha dicho sentirse bastante orgulloso. Lo cierto es que su presencia en el film no dura mucho: aparece al comienzo durante una batalla en Gotham, posteriormente en una charla con Barry Allen donde le habla de su capacidad para viajar al pasado, y poco más. Eso sí, en estos poquísimos minutos vemos a un Affleck encantador y con buen humor. Nada que ver con el Bruce Wayne que conocimos en Batman v Superman.

Wonder Woman

A raíz de la cancelación de Wonder Woman 3 y la incertidumbre en el futuro de Diana Prince, trascendió que DC había decidido eliminar el cameo que rodó para Flash. Finalmente no ha sido así: el personaje de Gal Gadot aparece justo a tiempo para ayudar a Flash y Batman en la escena de acción introductoria. A modo de deus ex machina, tal cual hizo justo en la entrega previa a Flash. ¿Está condenada Gadot a partir de ahora a hacer una y otra vez lo mismo que en ¡Shazam! La furia de los dioses?

Aquaman

Cuando Barry vuelve a lo que él cree que es el presente tras salvar a sus padres, descubre un lugar donde Arthur Curry (Jason Momoa) no existe. Con lo que Aquaman no puede ayudarle en su nueva lucha y el metraje transcurre sin que volvamos a encontrarnos con Momoa... hasta que el protagonista arregla las cosas. El actor, que tiene previsto estrenar a finales de año Aquaman and the Lost Kingdom, aparece en la escena poscréditos yéndose de copas con Barry, sin mostrar demasiado interés por lo que le cuenta de las líneas temporales.

Batman (el de Michael Keaton)

Puesto que el Bruce Wayne que conocimos en Batman y Batman vuelve de Tim Burton es prácticamente un coprotagonista de Flash, así ha querido presumir de ello la promoción de la película. Igualmente es un gustazo encontrarse nuevamente con Michael Keaton, que visiblemente disfruta de esta nueva oportunidad como un Batman que Barry se encuentra retirado y malhumorado, pero al que convence de retomar los hábitos ante la amenaza de Zod y el caos multivérsico. De modo que, sí, Keaton pueda repetir aquello de "soy Batman".

Supergirl

Otra presencia que no es ninguna sorpresa. Para acabar con Zod, Barry y su álter ego de otra dimensión buscan primero a Batman y luego a Superman, pero en lugar de Henry Cavill se topan con una mujer, Kara. Le interpreta Sasha Calle y es alguien que no tiene en demasiada estima a la humanidad, aunque igualmente terminará uniéndose al combate y demostrando unos poderes que rivalizan con los del Hombre de Acero. ¿Hay futuro para Calle en el Universo de DC?

Zod

Lo más parecido que tenemos a un villano en Flash es a Zod (Michael Shannon) y a su secuaz Faora (Antje Traue), puesto que el estropicio temporal de Barry nos lleva de vuelta a los acontecimientos de El hombre de acero: la película de Zack Snyder con la que empezó todo. Así que podemos Shannon puede volver a pegar guantazos kriptonianos durante su invasión a la Tierra en busca de Kal-El, encontrándose sin embargo con Supergirl, Batman y dos versiones de Flash.

Superman (el de Christopher Reeve)

Aquí las cosas empiezan a ponerse raras. Hacia el final de Flash el protagonista descubre que ha comprometido la estabilidad de múltiples líneas temporales, y se nos permite atisbar alguna de ellas. Empieza entonces la fiesta de los cameos nostálgicos, y puede que el más emotivo (por decir algo) corresponda al Superman de Christopher Reeve, que reaparece por obra y gracia del deepfake. Reeve fue el primer Superman cinematográfico, dándole vida en cuatro películas entre 1978 y 1987.

Supergirl (la de Helen Slater)

El exitazo de las películas de Superman en los 80 impelió a la producción de una suerte de spin-off, volviendo sobre el panteón de DC para darle a la prima de Kal-El una película propia. Así que en Flash aparecen dos Karas: la de Sasha Calle y otra a la que vemos junto a Reeve con los rasgos de Helen Slater. Fue esta actriz, en efecto, quien la interpretó en la película de 1984 Supergirl. Un film que nunca ha sido muy celebrado por el público, cabe decir, pero suponemos que da lo mismo.

Superman (el de George Reeves)

Gracias al CGI nos topamos a continuación con otro actor fallecido, como Christopher Reeve. George Reeves interpretó a Superman en varios seriales de los años 50, cuya injerencia en Flash motiva que nos rasquemos la cabeza en cuanto a quién podrá sentir nostalgia por este cameo. Se da el caso hilarante, por otro lado, de que en el film aparezca un actor que llegó a interpretar a Reeves para el cine: Ben Affleck, que aquí hace de Batman, en Hollywoodland. Un film que, en 2006, indagaba en la muerte en misteriosas circunstancias de este actor de Superman.

Superman (el de Nicolas Cage)

Quizá vaya a ser el cameo más comentado de todos, posiblemente porque haya espectadores que no entiendan a qué viene (¿a que todos amamos a Nicolas Cage?) y haya que explicárselo. En fin, la presencia de este Superman en la traca final se debe a una película que nunca llegó a materializarse pero con mucho pábulo en Internet: Superman Lives, que dirigiría Tim Burton y protagonizaría un gran fan del personaje como es Cage. Se rodaron algunas escenas pero la película no despegó, y existe un documental registrando el proceso: The Death of Superman Lives.

Batman (el de George Clooney)

Cuando Flash comprende que su madre ha de seguir muerta para la estabilidad del universo el desfile de cameos aparenta haber acabado, pero nada más lejos de la realidad. Puesto que el protagonista sí cambia algo después de todo (lo necesario para que su padre no vaya a la cárcel) al final nos encontramos con que el Bruce Wayne de Ben Affleck ha vuelto a cambiar de rostro. Ahora tiene el de George Clooney, que le interpretara a Batman y Robin. Lo cual es divertido, suponemos, pero de momento no se han atrevido a mostrar a Clooney con el traje de pezones.

