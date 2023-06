¿Por qué es tan importante 'Flashpoint'? El cómic que debes leer antes de ver 'Flash'

Es un hecho bien conocido para los fans de los cómics que a DC le encantan los reboots. Desde que Crisis en Tierras infinitas (1985) supuso uno de los mayores fenómenos en la historia de la editorial, esta ha adquirido la costumbre de reunir cada cierto tiempo a sus héroes para grandes eventos que purgan líneas argumentales, simplifican su continuidad y, de paso, ayudan a subir las ventas.

Algunos de dichos eventos han sido memorables (sobre todo cuando Grant Morrison andaba de por medio), mientras que otros (¿alguien se acuerda hoy en día de Invasión?) dejaron fríos a los lectores. Pero uno de ellos adquiere hoy en día una especial importancia: se trata de Flashpoint, la serie limitada escrita por Geoff Johns en 2011 en cuya premisa se apoya Flash, la película protagonizada por Ezra Miller.

¿Qué supuso Flashpoint en su momento? ¿Qué cambios trajo esta colección a DC? ¿Por qué conviene echarle un vistazo al cómic antes de la película? Esas son preguntas cuyas respuestas proporcionaremos a continuación. Y a la velocidad del rayo, como corresponde.

¿Cómo surgió 'Flashpoint'?

Para los fans de DC en el cine, el nombre de Geoff Johns resulta familiar, puesto que el escritor ejerció como director creativo de DC entre 2010 y 2018. En 2011, sin embargo, Johns era un guionista de cómics con cierta experiencia en el cine que había llamado la atención por su rompedor trabajo en las colecciones de Superman y, sobre todo, Green Lantern.

Johns había tenido su primer contacto con el velocista escarlata en 2009 a través de Flash: Rebirth, miniserie que supuso el retorno de Barry Allen, el segundo álter ego de Flash, tras su muerte en Crisis en Tierras infinitas. Llegado 2011, su intención era firmar una saga más del personaje sin excesiva repercusión en el conjunto del Universo DC, pero el editor jefe Dan Didio tenía otros planes...

¿En qué consistió 'Flashpoint'?

Si bien nunca ha formado parte de la 'trinidad' deceíta (Batman, Superman y Wonder Woman), Flash siempre ha sido uno de los personajes más queridos por los fans de la editorial. Flashpoint aprovechó esa popularidad para convertirle en el eje de una saga que supondría la reconstrucción más radical de su universo hasta la fecha.

La principal herramienta de Johns y del dibujante Andy Kubert para esta labor de zapa fue otra de las características del héroe veloz: sus poderes le convierten en un protagonista ideal para historias de viajes en el tiempo y universos alternativos. Algo que, además, permitiría repetir una jugada similar a la llevada a cabo por Marvel en La era de Apocalipsis, un crossover centrado en los X-Men que sumergió a la mayor parte de sus personajes en una realidad distópica.

Como sucede en Flash, la historia empieza con Barry Allen viajando en el tiempo para impedir la muerte de su madre a manos de Flash Reverso. Algo que tiene consecuencias terribles para el Universo DC, creando una nueva realidad en la que Barry no tiene superpoderes, sus enemigos de toda la vida son héroes protectores de Central City y Gotham está bajo la férula de un Batman aún más violento, que además no es Bruce Wayne (quien murió de niño tiroteado por un atracador), sino su padre Thomas.

En cuanto a Aquaman y Wonder Woman, están ocupados liderando a Atlantis y a las amazonas, respectivamente, en una guerra que enfrenta a ambas culturas y amenaza con aplastar a la humanidad. Y, si buscas a Superman, no lo encontrarás en los cielos de Metrópolis, sino en un laboratorio subterráneo donde es víctima de experimentos militares.

Añadamos a esto la aparición de Flash Reverso, siempre dispuesto a amargarle la vida a nuestro héroe, y tendremos entre manos un embrollo que solo admite una solución: Barry Allen debe restaurar la corriente temporal y devolver el Universo DC a su estado primitivo. Y, si lo consigue, ¿qué precio deberá pagar?

¿Cuáles fueron las consecuencias de 'Flashpoint'?

En el papel, las consecuencias de Flashpoint fueron, para empezar, un crossover de padre y muy señor mío. Aunque la colección, como tal, solo durase cinco números, el evento generó un gran número de miniseries y one shots protagonizados por héroes y villanos como Aquaman, Deadman, Lois Lane, Booster Gold, Wonder Woman, Batman y el mismísimo Gorila Grodd.

Esto no fue todo, sin embargo: como ya hemos dicho, a DC le encantan los reboots, y Flashpoint fue el pretexto para que la editorial reseteara su continuidad en la iniciativa llamada 'Nuevos 52'. En septiembre de 2011, las colecciones más populares de la editorial (incluyendo veteranísimas como Action Comics y Detective Comics) llegaron a los quioscos luciendo un flamante número 1 en sus manchetas, y con sus protagonistas (salvo excepciones, como Batman y Green Lantern) empezando desde cero.

Si bien los Nuevos 52 solo aguantaron en los quioscos hasta 2016 (cuando le llegó el turno a un nuevo reseteo, llamado 'Rebirth'), algunos de sus elementos se han dejado ver en el Universo Cinematográfico DC. Uno de los más importantes, por ejemplo, es el protagonismo otorgado a Cyborg, un personaje muy querido por Geoff Johns que tuvo una gran importancia en la trama de Flashpoint antes de dejarse ver en Liga de la Justicia con el rostro de Ray Fisher.

¿Hemos visto 'Flashpoint' en la pantalla?

Hasta este momento, Flashpoint sí ha tenido una adaptación más o menos oficial... pero no en cine, sino en televisión. Hablamos de Flash, la serie de The CW protagonizada por Grant Gustin, que bebió del crossover en varias de sus temporadas (desde la segunda hasta la octava y penúltima), adaptándolo a los parámetros del 'Arrowverso'. Las consecuencias de estas alteraciones temporales y las villanías de Eobard Thawne también se dejaron ver en la segunda etapa de Legends of Tomorrow.

Asimismo, Flashpoint también tuvo una adaptación animada: la película de 2014 Justice League: The Flashpoint Paradox adaptaba la serie y sus ramificaciones de forma más ajustada al original que el cómic, sirviendo además de introducción al Universo Animado DC.

Así pues, una película como Flash no supone solo el debut en solitario del velocista en el cine, sino también una excusa ideal para reorganizar los productos de la casa de cara a un nuevo comienzo. Algo sobre lo que ya se ha rumoreado mucho, y que ahora coincide (¿sospechosamente?) con la llegada de esa etapa en la que James Gunn se coronará como deceíta supremo. Estemos pendientes de los cambios, y recordemos que con las paradojas temporales no se juega.

