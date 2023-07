Frances McDormand, la antiestrella de Hollywood que ha entrado en el club selecto de actores con tres Oscar

El sueño de cualquier actor, sea de la parte del mundo que sea, incluida España, es conseguir algún día ganar un Oscar. La Academia, que para 2024 cambiará la norma respecto a mejor película, ha otorgado el premio a mejor interpretación protagonista a solo 79 actrices y 83 actores han conseguido una estatuilla. De ellos, solo 14 mujeres y una decena de hombres han logrado subirse de nuevo al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles.

En ese pequeñísimo grupo que ha conseguido al menos tres galardones está Frances McDormand, una actriz que es completamente opuesta a la concepción que tiene el público general de una estrella del cine. Durante sus cuatro décadas de carrera, la de Illinois se ha convertido en una de las mejores en el séptimo arte, aunque sus inicios no fueron nada fáciles.

Orígenes de Frances McDormand

Nacida el 23 de junio de 1957 en Gibson City, un pequeño pueblo de Illinois, su madre la dio en adopción con tan solo un año y medio de vida a una pareja canadiense muy religiosa. Tras vivir en varios estados, los McDormand se asentaron finalmente en Pennsylvania, donde Frances comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación.

Tal fue la fascinación por la actuación que la futura ganadora de tres Oscars realizó un Máster en Bellas Artes en la Universidad de Yale. Ya en 1982, con 25 años, consiguió su primer papel en una producción... aunque fue en una obra de teatro en Trinidad y Tobago, basada en una obra del poeta Derek Walcott.

¿Cómo llegó McDormand al cine?

En 1984, Frances McDormand consiguió su primer papel en una película, que también sería el debut detrás de las cámaras de dos de los directores más importantes de la industria: los hermanos Joel y Ethan Coen. La actriz protagonizó Sangre fácil, pero, además, también inició una relación sentimental con Joel que llega hasta hoy en día.

Su conexión con los Coen continuaría en su siguiente proyecto, Crimewave (1985), dirigida por Sam Raimi, que escribió el guion junto a los hermanos de Minneápolis. Joel y Ethan volvieron a contar con Francis para su segunda cinta, Educando Arizona (1987). Los tres directores, McDormand y la también actriz Holly Hunter, vivieron juntos durante un tiempo a finales de los años 80.

Películas más destacadas de Frances McDormand

En 1988 se hizo con su quinto papel en una película. Interpretó a la Sra. Pell en Arde Mississippi, dirigida por Alan Taylor. Su interpretación de la mujer del sheriff de Jessup County le valió a McDormand su primera nominación a un Oscar, como mejor actriz de reparto, aunque la estatuilla fue para Geena Davis.

La película de corte racial impulsó la carrera de la actriz, quien a principios de la década de los 90 estuvo repleta de proyectos. Colaboró otras tres veces (de las diez que lo ha hecho hasta ahora) con los hermanos Coen, en Muerte entre las flores (1990), Burton Flink (1991) y El gran salto (1994). Además, también apareció en cintas como Vidas cruzadas (1993) o Más allá del Rangún (1995).

Llegó 1996 y, con él, el papel más importante de la carrera de McDormand. Los Coen volvieron a contar con la actriz en su sexto largometraje, el que también marcaría la carrera de los hermanos: Fargo se erigió como una de las películas fundamentales de los últimos años, y con ella el papel de Frances como la inolvidable Marge Gunderson, la jefa de policía de Brainerd.

Para interpretar a Marge, Frances se basó, inconscientemente, en su hermana Dorothy, que es una guarda de seguridad en una prisión de máxima seguridad. En una entrevista para The New York Times ese mismo año, la actriz afirmó que "se basa más en la vida imaginaria de cada personaje que no en algo real".

Nuevo siglo, más nominaciones

McDormand consiguió el primero de sus tres Oscar a mejor actriz gracias a la cinta de los Coen, y desde ese momento su carrera despegó. No tardó mucho en recibir su tercera nominación a las estatuillas, porque cuatro años después volvió a optar al galardón con Casi famosos (2000), aunque esta vez a mejor actriz de reparto.

A comienzos del siglo XXI, continuó trabajando tanto con los Coen (El hombre que nunca estuvo allí, 2001), como en películas de género policíaco (Condenado, 2002). En 2005 obtuvo un papel secundario en la cinta En tierra de hombres, en la que interpretó a Glory, una minera que se ve objeto de burlas por parte de sus compañeros masculinos. Con su interpretación obtuvo su cuarta nominación a los Premios Oscar, de nuevo a mejor actriz de reparto, pero perdió frente a Rachel Weisz.

McDormand continúo trabajando con los Coen en Quemar después de leer (2008), e incluso se unió, aunque solo fuese para una entrega, a la saga Transformers, en la tercera cinta de la franquicia, Transformers: el lado oscuro de la luna (2011). También se adentró en el mundo de Wes Anderson en 2012 con Moonrise Kingdom.

De vuelta al estrellato y unión al club

Frances McDormand se convirtió en ganadora de la triple corona de la actuación cuando consiguió el Premio Tony en 2011 por su papel en la obra de Broadway Good People y en 2015, al ganar el Emmy por su serie Olive Kitterridge. Pero cuando los focos realmente volvieron fue cuando la actriz protagonizó Tres anuncios a las afueras (2017), del director Martin McDonaugh. En la cinta ambientada en Ebbing, Missouri, la actriz encarnó a uno de los personajes más recordados en la historia reciente de la gran pantalla, Mildred Hayes, una madre muy irónica que lucha porque se resuelva el misterio de la desaparición de su hija.

McDormand consiguió su segundo Oscar dos décadas después gracias a esta película, con un discurso que es uno de los más recordados de las últimas galas. Pero el mito de la actriz se agrandaría aún más en 2020, cuando entró en la historia por partida doble. El año de la pandemia también fue el año en el que estrenó su siguiente cinta, Nomadland, dirigida por Chloe Zhao y en la que Frances dio vida a Fern, una viuda que decide hacerse nómada.

La de Illionis, que sabía en sus propias carnes lo que era mudarse de un sitio a otro en repetidas ocasiones, se hizo con su tercera estatuilla, la segunda en dos proyectos consecutivos. Con ese galardón, Frances McDormand se unía al club más selecto del cine: al de actores y actrices que han ganado, al menos, tres Oscar.

¿Con quién comparte McDormand este hito?

Aunque parezca imposible, hay otras seis personas que han conseguido, como poco, ganar tres estatuillas a lo largo de su carrera. El primero en hacerlo fue el actor Walter Brennan, que lo consiguió en apenas un lustro, y todos por mejor actor de reparto: Rivales (1936), Kentucky (1938) y El caballero del desierto (1940).

La siguiente en conseguirlo fue otra grande del séptimo arte, Ingrid Bergman, que lo hizo gracias a sus papeles en Luz de gas (1944), Anastasia (1956) y Asesinato en el Orient Express (1974). Por su parte, Jack Nicholson consiguió su tercer Oscar años más tarde, gracias a Mejor... imposible (1998). Previamente, los había ganado por La fuerza del cariño (1984) y Alguien voló sobre el nido del cuco (1976).

Daniel Day-Lewis comparte con McDormand el honor de haber ganado sus tres estatuillas como mejor actor. El primero lo consiguió en 1989 por Mi pie izquierdo, aunque tuvo que esperar casi dos décadas para el siguiente: en 2007 se hizo con su segundo Oscar por Pozos de ambición, y solo cinco años después conseguiría el tercero y último por Lincoln.

La penúltima actriz en conseguir los tres Oscar (Frances es la última) ha sido Meryl Streep: la mítica actriz, que recibirá el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2023, los ganó por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y por La dama de hierro (2011).

¿Alguien les supera?

Si llevarse tres galardones es algo solo destinado a unos pocos, hacerse con cuatro es prácticamente tarea imposible, aunque ha habido alguien que sí lo ha conseguido. Katherine Hepburn es la actriz más galardonada de la historia de los premios de la Academia, con cuatro estatuillas conseguidas por sus trabajos en Gloria de un día (1933), Adivina quién viene a cenar (1967), El león en invierno (1968) y En el estanque dorado (1981). Un hito que McDormand tiene tiempo de igualar.

