Los discursos más inolvidables de la historia de los premios Oscar

Para muchos actores y actrices, no puede haber momento más especial que cuando has ganado el Oscar. No solo porque es el culmen al que puede aspirar un intérprete en Hollywood y a partir del cual le pueden llover nuevas ofertas (aunque eso depende de la edad), sino también porque es una oportunidad para agradecer el premio a todas aquellas personas que estuvieron a su lado.

Hay tantos discursos en la historia de los Oscar como premios, pero lo cierto es que con los años estos momentos de aceptación del premio se han convertido casi en un coto exclusivo de los intérpretes. Para acortar la duración de la gala siempre se pide a los agraciados que sean lo más breves posibles pero claro, qué sucede cuando quien tienes delante es Leonardo DiCaprio o Meryl Streep. Simplemente solo puedes sentarte y escuchar.

A las puertas de la próxima gala de los Oscar, que tendrá lugar la madrugada del 27 al 28 de marzo y que podrá seguir en esta misma web, desde Cinemanía hemos querido recapitular los mejores momentos de estos discursos. Hay hasta 93 galas anteriores para escoger, pero estos han sido nuestros discursos (o antidiscursos si eres Marlon Brando) más icónicos de los Oscar, ¿cuál es el tuyo?

Sidney Poitier por 'Los lirios del valle', 1964

Ya hemos dicho que cuando uno gana un Oscar no es un momento fácil de olvidar. Pero qué ocurre cuando ese premio no solo es el primero en tu carrera, sino también el que sienten como primero todos los hombres afroamericanos. Y es que el Oscar de Sidney Poitier es histórico en tanto que era el primer actor en lograr la hazaña.

Y por ello tenía que hacer un discurso a la altura, aunque no fue problema ya que Poitier era uno de los actores más elocuentes de su generación, como bien prueba su discurso de aceptación. Y es que, como dijo él mismo, "fue un largo camino hasta ese momento"

Sacheen Littefeather en representación de Marlon Brando por 'El padrino', 1973

Quizá no sea el más largo, el más elocuente o el más emocional, pero sin duda pasarán los años y seguirá siendo uno de los más recordados de todos los tiempos. La noche en la que El padrino estaba arrasando, le llegó el turno a la categoría de mejor actor protagonista y cuando sonó el nombre de Marlon Brando una mujer vestida de india americana se levantó a recogerlo:

"Soy Apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de Nativos Americanos. Estoy representando a Marlon Brando esta noche”, comenzó su discurso de denuncia. “Las razones de esto son el trato que la industria cinematográfica da a los indios americanos hoy en día, las repeticiones de películas en televisión y también los acontecimientos recientes en Wounded Knee..." pudo decir Sacheen Littlefeather antes de ser interrumpida por una ola de abucheos mezclados con tímidos aplausos. Aquel fue el primer discurso político y claramente reivindicativo en los Oscar, al que darían paso tantos otros.

Halle Berry por 'Monsters's Ball', 2002

Se cumplen justo 20 años de uno de los discursos más emocionantes y emotivos de toda la historia de los Oscar, el de Halle Berry. La actriz sucedía en el tiempo a Sidney Poitier logrando la hazaña de ser la primera afroamericana en ganar el premio a mejor actriz protagonista (Hattie McDaniel lo había conseguido a secundaria por Lo que el viento se llevó), y su discurso de aceptación no pudo ser más sentido:

"Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Lo siento. Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es por todas las mujeres de color sin nombre ni rostro que ahora tienen una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche. Gracias. Me siento muy honrada. Me siento muy honrada. Y agradezco a la Academia que me haya elegido para ser el recipiente por el que fluya su bendición", afirmaba con gran emoción y entre lágrimas la actriz en un discurso para la posteridad.

Patricia Arquette por 'Boyhood', 2015

Aún no había surgido el escándalo Weinstein ni el movimiento #MeToo, y sin embargo Patricia Arquette tuvo el valor de subir al escenario y mandar un mensaje en reivindicación de los derechos de las mujeres. Sucedió un par de años antes de que estallara todo y a la actriz le costó en gran medida un montón de trabajos de los que fue rechazada, pero mereció la pena por prender la mecha de un movimiento al que se sumarían más tarde muchas otras actrices y millones de mujeres:

"A todas las mujeres que han dado a luz, que pagan sus impuestos y que son ciudadanas de esta nación y que hemos luchado por los derechos de todos los demás. Ya es hora de que tengamos de una vez por todas el mismo salario [que los hombres] y los mismos derechos para las mujeres en Estados Unidos de América", estallaba la actriz ante el aplauso unánime de Meryl Streep y el resto de los invitados a la gala.

Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras', 2018

"Estoy hiperventilando un poco, si me caigo levantadme porque tengo algunas cosas que decir" arrancaba Frances McDormand con su tono a medio camino entre la ironía y la seriedad más profunda, esa que ha caracterizado sus trabajos con los Coen o con Martin McDonagh, con cuya película ganaba su segundo Oscar. Años después de lo de Arquette y ya con el movimiento #MeToo (en ese momento también Time's Up) en plena ebullición, la actriz se dirigió a todas las mujeres del Dolby Theatre:

"Todos tenemos historias que contar. Pero nos tienen que invitar a sus despachos, y les hablaremos de ellas (...) Vale, mirad a vuestro alrededor, todo el mundo", continuó la actriz. "Mirad alrededor, damas y caballeros. Todos tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiación. No nos hablen de ellos esta noche en las fiestas. Invítennos a sus despachos en un par de días, o vengan al nuestro, como mejor les convenga, y hablemos de ellos" espetaba McDormand, pidiendo a todas las mujeres que se pusieran de pie con la inestimable ayuda de Meryl Streep.

