8 actores y actrices que nunca han ganado un Oscar

La Academia de Hollywood no siempre ha estado acertada en la entrega de sus galardones, como demuestra el olvido imperdonable de artistas de la talla de Marilyn Monroe, Cary Grant o Kirk Douglas. Todos ellos se quedaban sin premios por sus interpretaciones, aunque Grant y Douglas recibía posteriormente el Oscar honorífico para enmendar este error.

Un desacierto que podría continuar sucediendo en la actualidad como demuestra el nuevo reconocimiento a la trayectoria de Samuel L. Jackson, quien resulta increíble que no hubiera ganado aún ninguno. Un listado que muy pronto podrían seguir aumentado otros tantos actores y actrices sin Oscar.

Glenn Close

El caso de Close es uno de los más escandalosos. Nominada hasta en ocho ocasiones a los Oscar por sus papeles en El mundo según Garp, Reencuentro, El mejor, Atracción fatal, Las amistades peligrosas, Albert Nobbs, La buena esposa y Hillbilly, una elegía rural. Su reacción ante la pérdida ya es más buscada entre los espectadores que la propia victoria. Algo que la actriz siempre se ha tomado con mucho humor.

Bradley Cooper



¿Será el año en el que el norteamericano consiga un Oscar? Nominado en cuatro ocasiones por sus interpretaciones en El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, El francotirador y Ha nacido una estrella. Estas candidaturas se suman a otras cinco por las películas en las que ha participado como productor, director y guionista. El callejón de las almas perdidas podría ser su gran oportunidad para obtener por fin un reconocimiento. El filme de Guillermo del Toro opta a cuatro premios Oscar en esta 94ª edición.

Amy Adams

Entre las actrices más nominadas al Oscar sin conseguir ninguno también encontramos a Amy Adams, quien perdía en 6 ocasiones. Imperdonable que esta aún no haya sido premiada después de sus papeles en Junebug, La duda (Doubt), The Fighter, The Master, La gran estafa americana y El vicio del poder.

Ethan Hawke

A día de hoy, son muchos los que dan por hecho que el actor norteamericano tiene un Oscar. Oportunidades no le han faltado. Este era nominado hasta en cuatro ocasiones diferentes por sus trabajos como actor en Training Day (Día de entrenamiento) y Boyhood, así como en guion adaptado por Antes del atardecer y Antes del anochecer.

Sigourney Weaver

Pese a la excelsa carrera de Sigourney Weaver, la actriz es otra de las que se suma al club de los actores sin Oscar. Durante estas décadas, la intérprete optaba a las estatuillas doradas en sus participaciones en Alien 2: El regreso, Armas de mujer y Gorilas en la niebla.

Johnny Depp

Independientemente de las polémicas suscitadas alrededor de su figura en los últimos años, lo cierto es que Depp ha contado con una filmografía brillante desde su debut en 1984. El estadounidense recibía tres nominaciones por Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, Descubriendo Nunca Jamás y Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet.

Willem Dafoe

Hasta en cuatro ocasiones se ha quedado a las puertas de tocar el cielo Willem Dafoe, después de ser nominado por sus actuaciones en Platoon, La sombra del vampiro, The Florida Project y Van Gogh, a las puertas de la eternidad.

Annette Bening



Aunque el caso de otras nominadas en cuatro ocasiones como Saoirse Ronan o Michelle Williams es llamativo de por sí, aún lo es más el de Annette Bening. La actriz que lleva décadas trabajando en la industria cinematográfica recibía nominaciones estos años por Los timadores, American Beauty, Conociendo a Julia y Los chicos están bien.

