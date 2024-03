Fecha de estreno, reparto y todo lo que tienes que saber de 'Venom: El último baile' con Tom Hardy

Hay una razón por la que el Sony' Spider-Man Universe (SSU) no es completamente deprimente en su desesperado apego a las sobras del Universo Cinematográfico de Marvel, y esta es que su piedra angular sea Venom. En 2018 Ruben Fleischer dirigió la película que inauguraría esta saga improbable (levantada porque Sony mantiene los derechos de las historietas de Spider-Man aunque haya permitido que un trepamuros interpretado por Tom Holland transite el MCU), y obtuvo tal éxito como para inspirar secuelas y otras películas ambientadas en esta continuidad.

Venom: Habrá matanza (cambiando a Fleischer por Andy Serkis como director mientras Tom Hardy seguía siendo el flamante protagonista) pudo seguir haciendo buenos números pese a la pandemia llegado 2021, y más allá de que compartieran las críticas mordaces no es algo de lo que pudieron presumir más tarde Morbius y Madame Web. Es el último film del SSU estrenado hasta la fecha y ha sido el hazmerreír de Internet (al tiempo que convertía a Dakota Johnson en una figura bastante querida por el público), pero no es el único que se estrena este año.

El 30 de agosto llegará a cines Kraven el Cazador, dirigida por J.C. Chandor y centrada en otro célebre enemigo de Spider-Man, al que aquí encarna Aaron Taylor-Johnson. Iba a haberse estrenado en 2023, pero la huelga de actores y guionistas retrasó el lanzamiento como pudo hacer hasta cierto punto con Venom 3. La próxima continuación de Venom: Habrá matanza, que acaba de confirmar como subtítulo un festivo "The Last Dance" y también ha concretado fecha de estreno.

'Venom: El último baile'- sinopsis

Lo de The Last Dance ("El último baile") ha sido mencionado por Hardy en alguna otra ocasión para sus posteos sobre el avance de la película. Que haya sido elegido finalmente como título oficial de Venom 3 no puede ser casualidad, y apunta a que esta tercera entrega sería la aventura final protagonizada por Hardy como Eddie Brock junto a su simbionte llegado del espacio exterior. Brock era un periodista (aquí sin conocimiento alguno de Peter Parker) cuya vida cambió al unirse a este ser.

Fotograma de 'Venom: Habrá matanza' Sony

Las dos Venom han caído bastante simpáticas porque son películas sin grandes aspiraciones, y porque poseen un acusado sentido del humor en cuanto a la relación central de Brock con el simbionte (descrita como una comedia romántica desde varios frentes). Del argumento de The Last Dance aún no han trascendido detalles, pero todo apunta a que el film llevará la historia de Brock y su compañero a algún tipo de culminación.

'Venom: El último baile'- reparto y equipo

Así que Hardy es el protagonista total nuevamente, claro, y que sepamos le acompañan en esta entrega Juno Temple, Chiwetel Ejiofor y Clark Backo: todos con personajes que aún no han sido desvelados. Hardy también ha vuelto a desempeñar un rol clave en la escritura de la historia, lo que nos lleva al detalle más llamativo de The Last Dance: tras Fleischer y Serkis pasa a estar dirigida por Kelly Marcel. Amiga íntima de Hardy, que hasta ahora se había conformado con ejercer de guionista en la saga pero que ahora hará su debut como directora.

'Venom: El último baile'- fecha de estreno

La película ha terminado prácticamente su rodaje, ajustándose unos tiempos que en su día dieron la confianza a Sony de programar el estreno para el 8 de noviembre de 2024: es decir, este mismo año. Lo último que sabemos no obstante es que Venom: El último baile ha adelantado su fecha dos semanas, con lo que llegará el 25 de octubre y pocos meses después del estreno de Kraven el Cazador.

