Los fans de 'Zelda' tienen claro qué actriz debería interpretar al personaje de la princesa

Tras el éxito de Super Mario Bros. La película, Nintendo prepara ya el filme de acción real de la franquicia de videojuegos The Legend of Zelda. Así, la compañía busca seguir los pasos del célebre fontanero para lo que ha fichado al cineasta Wess Ball, encargado anteriormente de la adaptación de la saga El corredor del laberinto, pero aún desconocemos quién interpretará a los personajes principales.

La ausencia de información sobre el casting del filme ha hecho que muchos comiencen a postular propuestas que han conseguido convertirse en virales, especialmente la de Hunter Schafer. La actriz de Euphoria promociona estos días su nueva película, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, por lo que muchos señalaban algunos de sus looks en la alfombra roja para demostrar que se trata de la candidata ideal.

"Necesitamos a Hunter Schafer como Zelda".

Hunter Schafer quiere ser la Princesa Zelda

La actriz norteamericana ya había confesado en el pasado que era una gran amante de los videojuegos de The legend of Zelda. En unas declaraciones recientes para ET, Schafer se pronunciaba directamente sobre la posibilidad de poder interpretar al personaje en esta nueva película que esta vez será producida por Sony y no por Universal, quien estuvo detrás de Super Mario Bros. La película.

"Eso sería genial. Personalmente, me encanta el juego. Lo jugué de niña y todavía lo juego ahora. ¡Quién sabe!", señalaba la actriz que interpreta a Jules en la serie Euphoria. Una puerta abierta a una producción en la que también han sonado con fuerza otros nombres.

Las redes también se inundaban de peticiones para que Emma Watson interprete a la protagonista de esta historia, mientras que el papel de Link sería perfecto para muchos si recayera en manos de Tom Holland. No obstante, para este último papel se ha presentado directamente el rapero, actor y novio de Megan Fox, Gun Kelly, un apasionado de esta franquicia al que ya habíamos visto disfrazado como este personaje en el pasado.

El nuevo filme contará de nuevo con Shigeru Miyamoto, quien repetirá en la producción tras Super Mario Bros. El japonés es el creador de Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox, Pikmin y F-Zero, lo que le convierte a ojos de muchos en el padre de los videojuegos modernos. Una apuesta segura por un proyecto que promete convertirse en un nuevo fenómeno.

