Nintendo quiere repetir el éxito de 'Super Mario Bros.' y llevará 'The Legend of Zelda' al cine con una fórmula distinta

Nintendo ha encontrado en el cine una nueva fuente de ingresos y una oportunidad para expandir aún más su marca. La compañía de videojuegos llevó a la gran pantalla Super Mario Bros. (2023), una película de animación sobre el dúo de hermanos fontaneros más famoso de la historia. Fue todo un éxito, siendo solo superada en taquilla por Barbie y habiendo recaudado más que grandes títulos como Oppenheimer, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Spider-Man: Cruzando el multiverso.

No es de extrañar que la multinacional japonesa quiera atreverse con más franquicias. Ahora, el próximo objetivo es The Legend of Zelda. Eso sí, con algunos cambios, ya que esta vez unirá sus fuerzas con Sony Pictures (en Super Mario Bros. trabajó con Universal), y no será una película de animación, sino un live-action.

El director del largometraje será ni más ni menos que Wes Ball, quien ya ha hecho otras adaptaciones en su carrera cinematográfica. Es conocido por dirigir El corredor del laberinto y todas sus secuelas. Además, tiene pendiente de estreno El reino del planeta de los simios, que debería llegar a las salas de cine en 2024.

Shigeru Miyamoto repetirá en la producción, al igual que ya lo hizo con Super Mario Bros. El japonés es el creador de Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox, Pikmin y F-Zero, lo que le convierte a ojos de muchos en el padre de los videojuegos modernos. También participa en este apartado Arad Productions, la productora de Avi Arad, responsable la trilogía original de Spider-Man y de la saga X-Men, entre muchos otros títulos.

Por el momento, solo sabemos que Nintendo ha dado luz verde al proyecto y que será una película de acción real. Además, la compañía financiará más del 50% del presupuesto. Todavía no hay fecha prevista para su estreno, aunque podría tardar varios años. Tampoco hay nombres propios, pero se espera que se conozcan detalles sobre el reparto una vez que acabe la huelga de actores y se normalicen las cosas en Hollywood.

'The Legend of Zelda', emblema de los videojuegos

Esta franquicia de Nintendo comenzó su andadura en 1986, y desde entonces se ha convertido en uno de los títulos más exitosos de la compañía, con más de 30 videojuegos disponibles para una gran variedad de consolas. Sigue las aventuras de Link, un joven que traviesa el reino de Hyrule con su espada legendaria y una voluntad heroica inquebrantable.

Los dos últimos lanzamientos para Nintendo Switch, Breath of the Wild (2019) y Tears of the Kingdom (2023) han sido todo un éxito para la compañía japonesa. Aunque no se conoce la trama del live-action de The Legend of Zelda, cabe la posibilidad de que la película pueda adaptar algo relacionado con estos dos videojuegos.

