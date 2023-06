Illumination niega los rumores de que esté preparando una película de 'Zelda'

En lo que llevamos de año la animación apunta a hallarse en muy buena forma, entre el estreno de Super Mario Bros. La película y el de la más reciente Cruzando el multiverso. La taquilla de la primera aún dista de igualarse, y ha sentenciado del todo cualquier suspicacia que pudiera sentir Hollywood por adaptar videojuegos. Illumination Entertainment, la productora de Gru o Los Minions, es la responsable, aunque la película no habría sido posible sin contar con el fiel apoyo de Nintendo.

Esto es lo que semanas después condujo a que se rumoreara que el estudio estaba hablando con el gigante nipón para otra película. No una secuela de Super Mario Bros. que de todas formas seguramente se halle ya en desarrollo, sino la adaptación de otra cabecera famosísima como es The Legend of Zelda. Illumination, Nintendo y Universal como filial de Illumination estarían negociándolo tal y como aseguró el periodista Jeff Sneider, pero nuestras esperanzas acaban de ser liquidadas.

The Wrap ha podido hablar recientemente con Chris Meledandri, líder de Illumination y gran artífice de la asociación que condujo a Super Mario Bros. Y Meledandri ha asegurado no saber de dónde ha salido esa información, pasando a negarlo. “No sé de dónde ha salido eso. Puedo entender que la gente suponga cosas pues, obviamente, hemos tenido una gran experiencia trabajando juntos”, afirma el ejecutivo.

“Mi relación con Nintendo incluye estar ahora en su junta directiva, así que entiendo que la gente puede suponer estas cosas. Pero estoy leyendo mucho sobre el tema y no sé de dónde viene”. Puede que no sea un no definitivo, sino que simplemente las conversaciones no hayan avanzado lo suficiente como para confirmarlo, y de todas formas Illumination tiene otras cosas que hacer ahora mismo. Secuelas, básicamente. A la esperable Super Mario Bros. 2 hay que añadir Gru 3, Mascotas 3 o Canta 3.

