'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' vende más de 10 millones de unidades en todo el mundo en solo tres días

Su lanzamiento fue el pasado viernes 12 de mayo, pero ya son millones los jugadores que tienen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en sus Switch. Y es que, en el primer fin de semana, el título ya ha vendido más de 10 unidades en todo el mundo.

Esta aventura, que es una secuela directa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), se une así a otro de los grandes éxitos de la consola de Nintendo, Pokémon Escarlata y Púrpura, que también vendió 10 millones de copias en todo el mundo en sus primeros tres días en el mercado (fue en noviembre de 2022, ahora acumulan más de 20 millones).

Además, con estas cifras, Tears of the Kingdom ha conseguido tres logros más: es el juego de Nintendo que más rápidamente se ha vendido en cualquier consola en Europa; el juego de Switch de venta más rápida en Europa; y el que más rápido se ha vendido de toda la saga The Legend of Zelda.

"En su séptimo año, el impulso de Nintendo Switch continúa con fuerza, y como muestra está este lanzamiento que bate récords", declara el presidente de Nintendo Europa, Stephan Bole. "Agradecemos mucho el apoyo de los fans a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y estamos deseando ver sus aventuras y creaciones a medida que viajan por Hyrule".

Como en la anterior entrega, este nuevo juego de mundo abierto permite a los jugadores decidir su propio camino a la hora de vivir la aventura. Tendrán que recorrer extensos paisajes, islas misteriosas que flotan en el cielo y otros lugar más escondidos.