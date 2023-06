Tras el éxito de 'Super Mario', Illumination planearía con Nintendo una película de 'Zelda'

Hoy por hoy, Super Mario Bros. La película es la segunda película de animación más taquillera de la historia del cine, solo superada por Frozen 2. El resultado inevitable de que un estudio como Illumination Entertainment (que se ha hecho de oro con Gru y Los Minions) se asociara con Nintendo para adaptar al fontanero bigotudo apuntaba a ser triunfal, pero la recaudación ha superado todas las previsiones y en Universal (major asociada a Illumination) no pueden estar más ufanos. Hasta el punto de planear más que la previsible secuela.

De Super Mario Bros. 2 aún no hay planes concretos (aunque la escena poscréditos ya mostraba el camino), y entretanto Universal estaría acercándose a una nueva y codiciada presa. Jeff Sneider, periodista muy conectado a las tripas de la industria, ha asegurado de este modo en el último episodio de su podcast The Hot Mic que Illumination estaría a punto de acordar con Nintendo adaptar otra popular saga de videojuegos: la más popular de la empresa nipona después de Super Mario.

Hablamos de The Legend of Zelda. “Me han dicho que Universal va a cerrar un gran acuerdo con Nintendo para Zelda”, sostiene Sneider. “Zelda sería la próxima gran franquicia de Illumination y Nintendo, tal y como esperábamos. Me han dicho que está pasando”. Sneider señala que a Illumination “va a costarle bastante dinero” hacerse con los derechos, aun asumiendo que desde Nintendo sean favorables a la idea de que The Legend of Zelda corra la suerte cinematográfica de Mario y Luigi.

Las negociaciones están teniendo lugar poco después del último gran lanzamiento de la saga, Tears of the Kingdom, que salió para Nintendo Switch el pasado 12 de mayo. Sus creadores, Eiji Aonuma y Hidemaro Fujibayashi, dijeron por su parte que estarían encantados de que el juego diera el salto al cine, y que quizá sería posible si los fans lo desearan con bastante fuerza. Hoy por hoy la película de Zelda ni tiene fecha de estreno ni hay confirmación oficial, pero la taquilla de Super Mario Bros. seguramente sea un buen activo con el que negociar.

The Legend of Zelda empezó su andadura en 1986, introduciendo las líneas narrativas que por lo general han seguido a partir de entonces los juegos. Todo transcurre en el reino de Hyrule, en torno a la lucha de Link y la princesa Zelda con el malvado Ganon. El mencionado Tears of the Kingdom ejerce de secuela de uno de los juegos más aclamados de la historia, Breath of the Wild, y es probable que la película animada (de existir finalmente) se fije en estos títulos.

No hay que olvidar, por otra parte, que los juegos de Zelda ya han sido adaptados en el pasado. En 1989 vio la luz en EE.UU. una serie animada (La leyenda de Zelda) que formaba parte del programa El show de Super Mario Bros. Ya sabéis, aquél que guiaban dos Mario y Luigi en acción real (Lou Albano y Danny Wells), y donde sonaba Plumber Rap. La serie, de tono cómico, no era demasiado fiel a los videojuegos, y seguramente no sea un referente que quieran manejar las compañías.

