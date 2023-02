¿De dónde sale el rap del nuevo tráiler de 'Super Mario Bros.'?

Como es tradición, el intermedio de la Super Bowl estuvo plagado de tráilers. Las majors se dejan una buena cantidad de dinero en contar con este espacio para anunciar sus próximos estrenos, aunque en el caso de Super Mario Bros. La película no puede decirse que necesite una franja así para presentarse al público. Illumination Entertainment, con la connivencia de Nintendo, ha puesto en pie un film animado que cuantas más cosas revela de sí más suspicacias elimina en el público gamer.

La película que protagonizaron Bob Hoskins y John Leguizamo no es un buen precedente, pero la nueva Super Mario Bros. promete haber aprendido de los errores del pasado… sin distanciarse del todo de ellos. Habiendo estrenado previamente dos tráilers, Illumination quiso hacer algo especial para la Super Bowl 2023, de modo que el avance no fuera otro tráiler al uso. Al contrario, la compañía quiso hacerse eco del otro tipo de anuncios que aparecen en ese espacio para colocar… un spot.

Uno donde Mario y Luigi ofrecen sus servicios como fontaneros. El resultado es descacharrante porque no solo vemos a los hermanos en su día a día arreglando tuberías: es que todo ocurre teniendo como lecho musical un rap muy pegadizo. Seguramente los fans más avezados de Super Mario lo habrán reconocido, pero por si acaso habrá que identificarlo: se trata del Plumber Rap, y data de 1989. Entonces servía para ponerle ritmo al opening de una serie animada de Super Mario.

Estos dibujos no son solo recordados por ser la primera vez (sin contar aquel largometraje de 1986, The Great Mission to Rescue Princess Peach!) que Mario y Luigi saltaban fuera de los videojuegos, sino por que se localizaban dentro de un programa contenedor llamado The Super Mario Bros. Super Show. En dicho programa teníamos tanto la serie animada de Super Mario como una adaptación muy libre de La leyenda de Zelda, pero sobre todo teníamos fragmentos en acción real.

Esto ocurrió de verdad

En efecto. Antes de que los interpretaran Hoskins y Leguizamo, los fontaneros fueron encarnados por las estrellas de lucha libre Lou Albano y Danny Wells. Previo a introducir la serie, Albano y Wells aparecían trabajando como fontaneros en Brooklyn, parodiando una sitcom y prestando sus servicios a estrellas invitadas como Magic Johnson. El show de televisión era introducido por el célebre Plumber Rap, y la película de Illumination ha querido acordarse de este estrafalario programa.

Benditos 80-casi-90 Cinemanía

El spot de la Super Bowl, además, presenta una web y un número de teléfono desde donde, en teoría, podríamos contratar a los voluntariosos fontaneros. La web es smbplumbing.com y existe de verdad, al igual que si llamamos al teléfono que aparece en pantalla nos vemos en la aparente posibilidad de contactar con los protagonistas. El número 929-556-2746 nos lleva, así, a un contestador en el que nos responde la voz de Charlie Day, que en Super Mario Bros. La película interpreta a Luigi.

El susodicho Luigi nos anima a que enviemos un mensaje explicando el problema. Luigi asegura que se hacen cargo de cualquier tipo de vivienda incluido mansiones (en un guiño evidente a Luigi’s Mansion), y por último nos promete que no harán esperar porque ellos no dicen “Let’s wait” sino “Let’s a-go”. Así de elaborada está siendo la promoción del film, que se estrena el 7 de abril. Esperemos que la película esté a la altura de tales derroches o, mínimo, de la diversión del Super Show del 89.

