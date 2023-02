Después de 'The Last of Us', llega... 'Mario Kart': Pedro Pascal lo peta con esta parodia en 'Saturday Night Live'

¿Pensabas que el trabajo de Pedro Pascal en The Last of Us era lo más en cuanto a adaptaciones de videojuegos se refiere? ¿Creías que su serie para HBO ha llevado al límite la interacción entre los píxeles y la acción real? Eso es que no has visto al chileno en su nuevo proyecto, uno que también cuenta con paisajes postapocalípticos y hongos inteligentes. Un proyecto titulado... Mario Kart.

En el nuevo episodio de Saturday Night Live, donde ha ejercido de presentador, Pascal se ha marcado un órdago de los buenos con este sketch en el que protagoniza una adaptación 'oscura' y 'adulta' (como está mandado) de la saga de conducción de Nintendo. Algo que sirve para poner en solfa tanto a su propio show como ciertas costumbres del Hollywood contemporáneo.

Tras provocarnos un telele con ese Pascal vestido de rojo que dice "It's a-me, Mario!" en plan postapocalíptico, el clip nos presenta a Chloe Fineman como una princesa Peach a la que el fontanero debe llevar a toda mecha por la Senda Arcoíris cual si de Ellie se tratara. Tampoco faltan el villano Bowser (Kenan Thompson) y ese Toad (Bowen Yang), que no deja de ser una seta parlante... y cuya primera línea de diálogo es "¡Soy bisexual!". Ouch.

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

La parodia rebosa con detalles de los Mario Kart originales, y también de otros como Luigi's Mansion, con Charlie Day convertido en una suerte de Nick Offerman escopeta en mano y vestido de verde. Todos estos elementos aparecen retratados de una forma que lleva al límite esa tendencia a convertir en dramón incluso el producto más colorista.

Ahora que Super Mario Bros.: La película promete respetar la esencia cartoon de las creaciones de Shigeru Miyamoto, estos tres minutos de desparrame aparecen como una maldad muy disfrutable. Y también más atractiva de lo que nos gustaría reconocer...

