El extraño caso de Superman: Legacy: "No entiendo que se elija antes al reparto que al director"

¿Pensabas que la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC iba a acabar con ese mal fario crónico que parece aquejar al estudio? Pues nos tememos que no es así. Y el epicentro de los problemas se encuentra en Superman: Legacy, la cinta que aspira a resucitar su universo trayéndonos a un nuevo Hombre de Acero.

Si bien se daba por hecho que Gunn se encargaría de dirigir el filme, el puesto todavía sigue vacante. Y Matthew Vaughn, uno de los directores que se postulan para ocuparlo, ha expresado sus dudas acerca de cómo evoluciona la producción.

¿Cuál es el problema de 'Superman: Legacy'?

Vaughn, que está a punto de estrenar Argylle y se declara "un loco de Superman", afirma haber empezado a tener dudas tras anunciarse la elección de Milly Alcock (La casa del dragón) para interpretar a Supergirl. Así lo ha declarado en una entrevista para el podcast Post Credit (vía Variety).

"Soy súper fan de Milly Alcock: la conocí por este otro proyecto en el que estamos trabajando y me dijo que no, lo que fue una pena", comienza el director de Kingsman. "Aun así, me parece muy raro que aún no tengan un director. Eso me sorprendió, porque así no se hace un reparto: el director debería hacer el casting. No entiendo por qué eligen actores si aún no hay director".

Asimismo, Vaughn señaló que sus tiras y aflojas con DC (y con Milly Alcock) vienen de lejos. "Me pidieron que dirigiese 'Flash' hace tiempo, pero dije que solo lo haría si pudiese elegir un nuevo reparto: si dirijo mi propia película de superhéroes, quiero un superhéroe nuevo y propio".

¿Quiénes estarán en 'Superman: Legacy'?

De momento, y por mucho que esto le extrañe a Matthew Vaughn, el reparto de Superman: Legacy está bastante repleto. Empezando por David Corsenweth, que relevará a Henry Cavill como el boy scout de Metrópolis, y ese Nicholas Hoult que tomará el lugar de Jesse Eisenberg como su archienemigo Lex Luthor.

Asimismo, tendremos a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como el Green Lantern Guy Gardner, Isabela Merced en el rol de Hawkgirl y Skyler Gisondo interpretando a Jimmy Olsen, entre otros.

La elección de Sean Gunn como Maxwell Lord ha traído, además, su propia dosis de polémica. Pedro Pascal interpretó a ese personaje en Wonder Woman 1984 y, por mala que fuese la acogida de ese filme, reemplazar a un 'novio de internet' como el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian por el hermano del director sentó bastante mal a una parte del fandom. El estreno está previsto para el 11 de julio de 2025.

Por otra parte, Alcock también protagonizará Supergirl: Woman of Tomorrow, un filme basado en las aventuras de Kara Zor-el escritas porTom King. Por ahora la cinta no tiene director o fecha de estreno, pero sí se sabe que supondrá el debut largo como guionista de Ana Nogueira (Crónicas vampíricas).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.