James Gunn recibe críticas al sustituir a Pedro Pascal por su hermano en 'Superman: Legacy'

No es ningún secreto que a James Gunn le gusta trabajar acompañado de su familia y amigos. Ahí tenemos a Jennifer Holland, su pareja, haciendo una breve aparición en Guardianes de la Galaxia. Volumen 3 paralelamente a ser Emilia Harcourt en el Universo DC. O a Michael Rooker, o a Nathan Fillion. Fillion, de hecho y tras aparecer igualmente con un pequeño personaje en la última Guardianes y en El Escuadrón Suicida, va a ser Linterna Verde en Superman: Legacy. La película escrita y dirigida por Gunn que inauguraría el Capítulo 1: Dioses y monstruos de DC: una nueva continuidad para el maltrecho universo que orquesta Gunn en tanto a presidente de DC Studios junto a Peter Safran.

Lo que significa que Fillion tiene dos personajes en esta saga, pero esto no parece haber molestado a los fans tanto como lo de Sean Gunn. Sean es, evidentemente, el hermano de James, y ha interpretado a Kraglin en los tres Volúmenes de Guardianes de la Galaxia. En El Escuadrón Suicida llegó a aparecer con dos dobles papeles: Calendar Man y Comadreja. Y ahora Gunn también ha confirmado que tendrá un papel en Superman: Legacy, como el millonario Maxwell Lord. Que interprete a este personaje puede entrañar un problema no solo porque son muchos personajes ya en DC (el tercero, así las cosas), sino que además a Lord ya le hemos visto en pantalla hace poco. Y le interpretaba Pedro Pascal.

Un actor muy querido en una película no tan querida: fue el villano de Wonder Woman 1984. Secuela de Wonder Woman que se quedó sin tercera parte con Gal Gadot por decisión directa, precisamente, de Gunn. Las críticas han empezado a aflorar según se ha establecido la narrativa de que el director estaría reemplazando a Pascal por su hermano (¿alguien ha dicho nepotismo?), pero es que hay más: de cara a Dioses y monstruos, Gunn cuenta con Sean en otro futuro proyecto. Creature Commandos es una serie de animación encabezada por antihéroes monstruosos de DC, a la estela de El Escuadrón Suicida. Reaparecen los personajes de Comadreja y Amanda Waller, y les ponen voz (tras interpretarlos en persona) Sean Gunn y Viola Davis respectivamente.

En el doblaje también encontramos a Alan Tudyk, David Harbour y Maria Bakalova (que ya trabajó con Gunn en Guardianes 3, poniendo voz a Cosmo el perro espacial). Todo lo cual ha conducido a reproches en Threads (red social estilo Twitter que no tenemos en España) y a acusaciones a Gunn de haber mentido, pues de cara a impulsar la nueva continuidad dijo que ningún actor iba a interpretar a más de un personaje en el Universo de DC. Sean Gunn, que ya tiene tres personajes en su haber (por no contar a un tal G.I. Robot, que también aparecería en Creature Commandos) sería la prueba de que ha mentido.

¿O no? Gunn ha respondido a este usuario: “Dije que los actores generalmente solo interpretarán a un personaje en pantalla, y dije, en la misma respuesta, que para los actores de doblaje no es el mismo caso. Sean, Alan, Bakalova, Steve Agee, etc, todos interpretan múltiples papeles en Creature Commandos. Eso no significa que no vayan a interpretar a personajes diferentes en la pantalla. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú (y un puñado más) de creer tan desesperadamente que miento como parecer ignorar a propósito otras partes de lo que he dicho?”.

Agee, por cierto, también ha aparecido en El Escuadrón Suicida y El Pacificador como John Economos: personaje que a su vez reaparecería en Creature Commandos. Es un poco lioso todo, pero lo importante es que todo queda en familia y que, además, todo apunta a que la presencia de Gunn como Maxwell Lord en Superman: Legacy será testimonial. Las fuentes hablan de un cameo, o incluso de una única mención a que existe de cara a futuros proyectos de DC. Superman: Legacy, con David Corenswet y Rachel Brosnahan en los papeles de Clark Kent y Lois Lane, se estrena el 11 de julio de 2025.

