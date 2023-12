Sean Gunn en 'Superman Legacy': el hermano de James Gunn encarnará al personaje de Pedro Pascal en 'Wonder Woman 1984'

El 11 de julio de 2025 llega Superman: Legacy. La huelga de guionistas no le ha afectado, y su director y guionista James Gunn asegura que llegará a tiempo. Gunn se juega mucho con ella, pues este regreso a la juventud del Último Hijo de Krypton va a ser el debut de la nueva continuidad del Universo DC: esa que ha fraguado junto a Peter Safran como flamantes presidentes de DC Studios tras años y años de caos. Con Superman: Legacy se inaugura el Capítulo 1: Dioses y monstruos (lo que vendría a ser la Fase 1 del Universo de Marvel), así que las expectativas son altas.

Quizá porque el film nace concienciado con que ha de levantar toda una saga Gunn ha dispuesto que multitud de personajes aparezcan en ella, acaso avanzando otras películas. El trío principal se mantiene: Clark Kent, Lois Lane y Lex Luthor estarán interpretados respectivamente por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult (mientras que Skyler Gisondo será otro personaje tradicional, Jimmy Olsen). Pero más allá de eso el elenco es bastante loco. Tenemos a Nathan Fillion como Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific y a Anthony Carrigan como Metamorpho.

¿Cómo encajará Legacy a todos estos personajes? Pues no tenemos ni idea, y ahora la situación se complica con el último fichaje del que se hace eco Deadline: Sean Gunn. Sean Gunn es, naturalmente, el hermano de James Gunn, y siempre suele contar con un papel en sus películas. De este modo ha interpretado a Kraglin en la trilogía de Guardianes de la galaxia para Marvel y a Comadreja en El Escuadrón Suicida. De cara a Legacy encarnará a nada menos que Maxwell Lord, cuyo nombre es posible que te suene aunque no hayas leído los cómics originales.

Y es que Maxwell Lord ya ha aparecido en una película de DC antes: fue el villano de Wonder Woman 1984, y lo interpretó (siguiendo los dictados de Nicolas Cage según admitió) nada menos que Pedro Pascal. Sean Gunn sucederá al actor de The Last of Us en aras de una nueva visión del personaje, pero lo que sorprende de su inclusión es que ya tenemos a un millonario con malas intenciones en Superman: Legacy, el inevitable Lex Luthor. ¿Trabajarán juntos contra Superman? ¿Serán rivales? ¿Se limitará Sean Gunn a hacer un cameo? En algún momento lo descubriremos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.