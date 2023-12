Lío con 'Superman Legacy': ¿han fichado a Pom Klementieff para un papel secreto?

Pocas personas más ocupadas hoy en Hollywood que James Gunn. No es solo que el cineasta siga dedicándose a dirigir, sino que además es el actual líder de DC Studios y debe orquestar la nueva continuidad del universo superheroico mientras no para de desmentir rumores en las redes sociales. La Fase 1 del nuevo DC, denominada Capítulo 1: Dioses y monstruos, dará inicio con Superman: Legacy. Una revisión de los orígenes de Superman que, naturalmente, está mucho que hablar.

Y es que Gunn está poniendo en pie un reparto muy numeroso, habitado por múltiples personajes de DC más allá de los protagonistas centrales. En este último apartado tenemos a David Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark Kent y Lois Lane, mientras que Nicholas Hoult es Lex Luthor y Skyler Gisondo es Jimmy Olsen. Más allá de ellos, pues la película es bastante enigmática, porque el elenco también incluye a Anthony Carrigan, Isabela Merced y Nathan Fillion como otros superhéroes: Metamorpho, Hawkgirl y Linterna Verde. Por no hablar de Sean Gunn, que va a ser Maxwell Lord luego de que este millonario fuera interpretado por Pedro Pascal en Wonder Woman 1984.

Como Sean es el hermano de James, este último fichaje no ha sentado bien. Así que Gunn lleva días respondiendo rumores y enfados por sus redes sociales, siendo el último capítulo un ligero lío en cuanto al posible fichaje de Pom Klementieff. Esta actriz apareció en Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 y, naturalmente, ha sido Mantis en las tres películas de Guardianes de la Galaxia. Como a Gunn le encanta repetir con actores, no era descabellado que fuera a engrosar el reparto de Superman: Legacy, y así es como lo recogieron medios estilo Hollywood Reporter. Con lo que no hablábamos, propiamente, de rumores.

No trascendió cuál iba a ser su personaje, y no dio tiempo porque Gunn se apresuró a negarlo en la red social Threads: “Aunque Pom es una de mis actrices favoritas, esto es 100% falso. No solo Pom no está en la película, sino que nadie hablado de su participación ni tengo idea de qué papel podría interpretar”. Así que poco después los medios corrigieron la información, y la sustituyeron por un fichaje alternativo: Miriam Shor, que tuvo un papel secundario en Guardianes de la Galaxia: Volumen 3.

Shor es una actriz muy en boga últimamente porque aparece tanto en Maestro como en American Fiction, dos de las películas clave de la actual carrera hacia el Oscar. Sigue sin estar claro cuál será su papel, por otra parte, y Gunn ha valorado esta noticia (sin confirmarla totalmente) cuando en la misma Threads un usuario le ha preguntado por qué ha negado tan tajantemente la información de los medios estadounidenses.

“No suelo desmentir nada de inmediato. El rumor de Miriam lleva tiempo circulando, como muchos otros rumores falsos”, ha respondido. “Pero en este caso hablábamos de una actriz de Guardianes y venía de un medio respetable. Además una Pom muy confundida fue quien me lo envió y quise decir algo lo más rápido posible; de lo contrario se le iba a estar preguntando al respecto en cada convención y entrevista durante los próximos dos años”. Superman: Legacy se estrenará el 11 de julio de 2025. Si Gunn no termina explotando antes, claro.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.