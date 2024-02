De Zaragoza a Argentina por amor al rock: así es 'La estrella azul', basada en la vida de un gran músico aragonés

Hace ya 18 años que Javier Macipe habló por primera vez con la madre de Mauricio Aznar, el líder de la banda de rockabilly zaragozana Más Birras, en cuyas últimas vivencias se inspira La estrella azul. El también aragonés Carlos Saura había querido hacer una película sobre el cantante, pero no hubo acuerdo. El primer largo de Macipe tardó otros ocho años en arrancar, y quizás nunca hubiera cogido vuelo de no ser por Enrique Bunbury, cuyos Héroes del Silencio versionaron Apuesta por el rock’n’roll, un clásico de Más Birras: “Cuando empecé a mover la película, ni siquiera conseguí que nadie se leyera el guion. Hasta que se lo mandé a Bunbury, que me llamó a los dos días. Se convirtió en una especie de padrino espiritual, y cuando dije que nos apoyaba enseguida noté que nos escuchaban de otra forma”, recuerda el realizador. Casi dos décadas después, la madre de Mauricio les hizo el mejor regalo al decirles que, a los pocos minutos de proyección, era como estar viendo a su propio hijo: “Ese fue el mayor de los premios”, reconoce Pepe Lorente, el Mauricio Aznar de la gran pantalla.

No en vano, la película, sin ser un biopic ni un documental, está impregnada de verdad. Cuenta cómo Mauricio, harto de sí mismo y de la heroína, se fue a Santiago del Estero, en Argentina, para conocer a Carlos Carabajal, el padre de la chacarera. Tal y como se desvela al final de la película, que muestra el artificio del dispositivo, Carlos Carabajal fue interpretado por su hermano, Cuti, y algo similar ocurre con el resto de un clan que, según Macipe, “son como aquí los Morente o los Flores. Para mí, Cuti fue lo que Carlos para Mauricio, porque también soy músico, y he estado de gira con él. Cuando llegó Pepe, se vino a vivir con nosotros, y yo me puse un poco ogro, porque quería que fuese tan amigo de Cuti como yo”. El actor confiesa que se sentía “un poco ridículo al tocar tantas horas con una leyenda como Cuti, porque yo sólo había tocado la batería en un grupo de joven. Pero llegó la pandemia cuando apenas habíamos empezado a rodar, e hicimos de la necesidad virtud”.

“Durante toda la pandemia, mantuve una relación epistolar con Cuti vía WhatsApp -continúa-. Me enviaba tutoriales, y yo le grababa videos contándole mis progresos. Nos hicimos amigos, y cuando volví a Argentina ya se había creado esta relación quijotesca entre los dos”. Al final de un largo camino, todo estaba dispuesto para dar cuerpo a una magia que contagia al espectador en cada segundo de esta emocionante historia que busca luz en la oscuridad: “Me gusta salir del cine mejor que como entré”, concluye el director.

'La estrella azul': sinopsis

En los años 90, Mauricio, un famoso rockero español, viaja a Latinoamérica para reencontrarse a sí mismo y huir de sus vicios. En Argentina conoce a Don Carlos, un músico que vive su vejez con pocos recursos a pesar de haber compuesto algunas de las canciones más famosas de su país. El anciano acoge a Mauricio como su aprendiz, iniciando el camino de un extraño dúo quijotesco.

'La estrella azul': reparto

Pepe Lorente se encarga de interpretar a Mauricio, un joven músico con ganas de cambiar su vida. Por otro lado, Cuti interpreta a su propio hermano Carlos Carabajal en la cinta. El elenco lo completan Bruna Cusí, Marc Rodríguez, Catalina Sopelana, Pablo Álvarez y Mariela Carabajal, de la nueva generación de la familia argentina.

'La estrella azul': fecha de estreno

La estrella azul llegará a las salas de cine españolas el próximo 23 de febrero.

'La estrella azul': tráiler

El tráiler de La estrella azul deja ver pequeños fragmentos del viaje de Mauricio a las zonas rurales de Argentina, donde conoce a don Carlos y toda su familia. Un contacto con la vida regional como vehículo para la propia realización personal y una suerte de Karate Kid musical es lo que nos desvela este avance.

