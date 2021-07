“Estoy jodidamente harta”: La hija de Bruce Lee arremete contra Tarantino

Ha llegado a las tiendas una novela que lleva por título Érase una vez en Hollywood, lo que significa que la película homónima vuelve a estar en boca de todos, y que Quentin Tarantino tiene más oportunidades de protagonizar titulares a cuenta de su verborrea desprejuiciada. El libro que en España publica Reservoir Books expande la historia de su aclamado film, y en él se amplía una de sus escenas más polémicas: aquella en la que Cliff Booth (Brad Pitt) se enfrenta contra Bruce Lee (Mike Moh). Durante la descripción de dicha escena, Tarantino llega tan lejos de comparar a Lee con Charles Manson a cuenta de su deseo por pertenecer al star system de Hollywood.

Y claro, hay polémica para dar y tomar. Durante una entrevista reciente el cineasta insistió en su visión del actor como alguien “que no respetaba a los dobles de acción estadounidenses”, y añadió: “Puedo entender que su hija tenga un problema con eso, es su puto padre, lo entiendo. Pero cualquier otro, ¡que me chupe la polla!”. Su hija es Shannon Lee, que perdió a su padre con 4 años y que ya en 2019, cuando se estrenó Érase una vez en Hollywood, consideró el retrato de Lee un “estereotipo irresponsable”. El regreso de esta controversia ha provocado que Shannon publique como invitada una columna en The Hollywood Reporter, donde se ha despachado a gusto con Tarantino.

“Aunque agradezco que el señor Tarantino reconozca tan generosamente a Joe Rogan que puedo tener problemas con su representación de mi padre, también agradezco la oportunidad de expresarlo: estoy jodidamente harta de que los blancos de Hollywood intenten decirme cómo era Bruce Lee”, escribe Shannon en ella. La hija de Bruce Lee lleva años escuchando opiniones de esta índole, que cuestionan la importancia de la estrella de Operación Dragón dentro de la industria. Lamenta que consideren a su padre “un arrogante, cuando no tienen ni idea ni pueden entender qué habría supuesto conseguir trabajo en el Hollywood de de los años 60 y 70 como chino”.

“Estoy cansada de que los hombres blancos de Hollywood confundan su confianza, pasión y habilidad con arrogancia y, por lo tanto, consideren necesaria denigrarlo a él y sus contribuciones”, prosigue, e intenta contextualizar su retrato dentro de Érase una vez en Hollywood. “Entiendo lo que el señor Tarantino intentaba hacer. Cliff Booth es un asesino que puede darle una paliza a Bruce Lee. El desarrollo del personaje, lo pillo. Pero creo que podría haberlo hecho mucho mejor. La escena que creó fue solo un insulto sin interés hacia Bruce Lee. Era el Hollywood blanco tratando a Bruce Lee como, bueno, el Hollywood blanco lo trataba, como un estereotipo prescindible”.

Lee considera muy inoportuno que Tarantino dirija estas palabras a su padre “en un momento en que los asiático-americanos están siendo atacados físicamente, se les dice que ‘se vayan a casa’ porque se considera que no son estadounidenses, y se les demoniza”. Y pasa a cuestionar cómo se ha relacionado el director con su figura en años recientes. “¿Por qué habla como si conociera a Bruce Lee y lo odiara? Es extraño dado que nunca le conoció, ¿verdad? Por no hablar de que el señor Tarantino vistió a la Novia con una imitación del mono amarillo de mi padre, y a los 88 maníacos con indumentaria al estilo de Kato (personaje de Lee en El avispón verde) en Kill Bill, algo que muchos vieron como una carta de amor a Bruce Lee”.

“Pero las cartas de amor suelen dirigirse al destinatario por su nombre y, por lo que pude observar en su momento, el señor Tarantino evitó decir el nombre de Bruce Lee en la medida de lo posible por aquel entonces”. Shannon concluye su columna apelando directamente al cineasta. “A usted no tiene que gustarle Bruce Lee. En verdad no me importa si le gusta o no. Usted hizo su película y ahora, claramente, está promocionando un libro. Pero en aras de respetar culturas y experiencias que quizá no entienda, le animo a que deje de hacer comentarios sobre Bruce Lee y reconsidere el impacto de sus palabras”.

