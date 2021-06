Tarantino: "Si no te gustó mi escena con Bruce Lee, chúpame la polla"

Durante toda su carrera, Quentin Tarantino siempre ha sido un imán para la polémica, y en el último par de años esa polémica se ha llamado "Bruce Lee". La escena de Érase una vez en Hollywood que retrata a la estrella de las artes marciales desde una óptica muy poco favorecedora (tortazo de Brad Pitt incluido) sigue creándose detractores, a los que el cineasta responde con contundencia.

"Puedo entender que [la hija de Lee] tenga problemas con ello. Es su jodido padre, y lo entiendo", señaló Tarantino en una entrevista con Joe Rogan (vía IndieWire). "Pero el resto del mundo me puede chupar la polla".

Por otra parte, el director señala que Cliff (Pitt) gana su pelea contra Lee (interpretado por Mike Moh) haciendo trampas, y también que al especialista no le habría importado lesionar gravemente a su rival, o incluso matarle.

"Si Cliff se hubiera enfrentado a Bruce Lee en un torneo de artes marciales en el Madison Square Garden, no habría tenido ninguna oportunidad. Pero Cliff es un asesino que ha matado gente en la jungla, y no dudaría en matar a Bruce Lee", explica.

Asimismo, Tarantino afirma que Bruce Lee no se hacía de querer entre sus compañeros de rodaje. "Los especialistas de [la serie] El avispón verde le odiaban", afirma, citando la biografía escrita por Matthew Polly. "No sentía ningún respeto por los especialistas estadounidenses. Seguramente, su actitud era 'no son lo bastante buenos. Son unos maricas. Quiero que esto parezca real'. Pero los especialistas no hacen eso. No es profesional".

Y, ya rizando el rizo, Tarantino compara la trayectoria de Bruce Lee con la de Charles Manson. "Al igual que en el caso de Charles Manson, todo ese rollo de maestro espiritual era puro teatro. De la misma manera que Charles Manson quería ser una estrella del rock, Bruce Lee quería ser una estrella de cine".