“Esto es un espectáculo familiar”: Espectadores se quejan por la violencia y las palabrotas de los Oscar 2022

En ABC y la Academia de Hollywood llevan tiempo preocupados por la audiencia de la ceremonia de los Oscar. El año pasado la 93 edición alcanzó el mínimo histórico con una intimidante diferencia, de ahí que para la siguiente entrega se tomaran todo tipo de medidas de cara a insistir en el atractivo de la retransmisión frente al público. Y ha funcionado, más o menos. Los números han mejorado pero es ahora mismo la segunda gala menos vista de la historia, y su desarrollo ha quedado empañado por la agresión de Will Smith a Chris Rock. El chiste que realizó el humorista sobre el pelo de Jada Pinkett Smith motivó que el actor subiera al escenario para propinarle un bofetón, dando pie a una escena realmente desagradable que ha desatado todo tipo de reacciones.

Por lo pronto, la Academia quiere emprender procesos disciplinarios contra Smith, mientras que el actor se ha disculpado varias veces y desfilan versiones contradictorias sobre lo ocurrido minutos después del episodio, antes de que volviera a subir al escenario para recoger su Oscar por El método Williams. Las reacciones que no conocíamos hasta ahora eran las de los propios espectadores, pero Insider ha conseguido acceder a unas cuantas luego de que solicitara los datos pertinentes a la FCC, según la Ley de Libertad de Información. Esta solicitud tomó efecto el pasado lunes, y ahora son de dominio público algunas de las quejas dirigidas a la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) por lo visto en los Oscar.

De los 16.6 millones que congregó la 94 edición de los Oscar (esa donde CODA ganó Mejor película, aunque ya nadie se acuerde), varios espectadores iracundos han escrito mensajes a la Comisión. “Will Smith atacó física y verbalmente a Chris Rock. Son los Oscar”, recuerda un espectador anónimo. “Si esta pareja no puede controlarse, debería ser expulsada. Lo que hizo Will Smith fue ilegal. No se le debería permitir asistir en el futuro. Cualquiera que sea violento en los Oscar debería abandonar inmediatamente y no se le debería permitir asistir en un futuro. Este es un espectáculo familiar”. “Durante la retransmisión de los Oscar, Will Smith subió al escenario y pegó a Chris Rock. Es devastador ver algo tan violento e inesperado durante una gala”, asegura otro televidente.

La agresión de Smith a Rock no fue únicamente física, puesto que según volvió a su asiento recurrió a los tacos al repetir varias veces “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu jodida boca”. Es otra cosa que no ha sentado bien a quienes se quejan, por el ejemplo que podría dar a los más pequeños. “Hola, durante la retransmisión de 2022 de los premios de la Academia, Will Smith agredió a Chris Rock en el escenario. Este acto reprobable conmocionó a mi familia y a mi hijo, que me preguntaron inocentemente ‘¿por qué ha pegado a este hombre?’. Espero que el señor Smith enfrente las consecuencias de sus actos, pues muestra la forma incorrecta de manejar un desacuerdo. También podría animar a otros individuos a agredir a la gente si lo creen justificado”.

El descontento llega al extremo de defender a Chris Rock: “Chris Rock estaba bromeando y no me pareció de mal gusto ese chiste sobre la esposa de Will”. Y también hay quien directamente echa la culpa a la cadena, y al emporio al que pertenece: “La culpa es de Disney/ABC, a las cámaras se les permitió emitir eso”. Incluso se ha hablado de prohibir los Oscar y de arrestar a alguien: “La FCC debería prohibir la emisión de los Oscar de nuevo para evitar que el pueblo estadounidense tenga que ver esta terrible basura. Por favor, arréstenles”. Está por ver qué efecto tienen estas quejas, pero sin duda solo son la puntilla de uno de los episodios más vergonzosos de la historia de los Oscar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.