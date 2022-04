“No quiero dar otra opinión más”: Daniel Radcliffe ya está aburrido del tema Will Smith

El pasado 27 de marzo fueron los Oscar, y el que CODA se alzara con el premio a Mejor película ha sido totalmente eclipsado en la conversación pública por Will Smith. No precisamente porque él mismo ganara una estatuilla por su actuación en El método Williams, sino por lo que pasó antes durante la misma gala: Chris Rock hizo un chiste desde el escenario sobre el físico de su mujer, Jada Pinkett Smith, y el actor reaccionó levantándose de la butaca para cruzarle la cara al cómico. Tal gesto de violencia ha sido el protagonista de múltiples respuestas conmocionadas en los últimos días (ni en la propia Academia se ponen de acuerdo sobre cómo reaccionar), pero hay alguien que se niega a opinar por la omnipresencia del asunto, que exige que cada cual se posicione.

Ese alguien es Daniel Radcliffe, inmerso en el rodaje del biopic de ‘Weird Al’ Yankovic, por título Weird: The Al Yankovic Story. Radcliffe asegura que este film es el más extraño que haya hecho, pero durante una entrevista en Good Morning Britain de la que se hace eco Variety ha salido, inevitablemente, otro tema. ¿Qué es lo que opina el actor de Harry Potter sobre el bofetón de Smith a Rock? Pues no nos lo va a decir: “Estoy tan dramáticamente aburrido de escuchar las opiniones de la gente al respecto que no quiero dar otra opinión más”. Radcliffe, que hace pocos días negó tener interés alguno en volver como Potter para una hipotética adaptación de la obra de teatro El legado maldito, estrena junto a Sandra Bullock y Channing Tatum La ciudad perdida este 13 de abril.

Aunque no quiera hablar de la bofetada como tal, sí ha hecho referencia a esos humoristas que acostumbran a burlarse de los asistentes a cierto evento. “Cuando asistes a estas cosas de niño nunca estás seguro de si la broma va sobre ti o eres el blanco de la broma. Así que tienes que pensar ‘voy a seguir sonriendo y riendo y tal vez termine pronto’”. Las palabras de Radcliffe no llegan al nivel de la defensa que hizo Tiffany Haddish de Smith (dijo que su reacción a la humillación de su esposa fue “lo más bonito que había visto en su vida”), pero sí ponen el foco en lo cuestionable de la actitud de Rock. Whoopi Goldberg, sin ir más lejos, dijo que Smith exageró, “pero entendía” el porqué de sus actos.

