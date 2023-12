Nochevieja de película: 12 escenas inolvidables del cine y las series para recibir el Año Nuevo

Nochevieja siempre ha traído consigo mucha magia —mucho cava, mucha gamba, mucha capa, mucho especial de José Mota—. Y nada tiene que ver el anillo en la copa o las campanadas al son de las doce uvas —o debajo de la mesa—, sino más bien, el arte de cruzar dedos y desear que el año que arranca sea la mitad de bueno o mejor si cabe.

Una magia que hemos evocado durante años en el cine. A veces más, apurando la noche más especial del año durante horas de metraje como en No controles, Mi gran noche o Noche de fin de año. A veces menos, con escasos minutos de celebración o algún que otro capítulo furtivo.

En este caso, os ponemos en bandeja doce momentos memorables de la ficción (de la pequeña y gran pantalla) para dar la campanada en una cita única. Y, ojo, sin equivocarse con los cuartos.

El Padrino II

'El padrino. Parte II' (1974)

Recibir el Año Nuevo con un beso es algo fantástico. Aunque, dependiendo del beso, es mejor quedarte como estás. En el peor de los casos, la noche puede acabar realmente mal. Un poco como el hermano de Michael en El Padrino. Parte II, ese 31 de diciembre de 1958 en La Habana, y ese "sé que fuiste tú, Fredo" envuelto en serpentina y espumillón. Uno de los comienzos de año más míticos del cine. Y menudo comienzo...

'Cuando Harry encontró a Sally' (1989)

Pero para besos de amor el morreo de Harry y Sally momentos previos al fin de las campanadas. ¿Quién no ha soñado con comenzar así una relación? Declarando su amor justo antes de despedir la Nochevieja, tras muchas idas y venidas y casialgos imposibles, mientras suena Auld Lang Syne. Y es que el final de Cuando Harry encontró a Sally es de los más románticos del cine, y de los más icónicos en cuanto a Fin de Año se refiere. Al resto de mortales, siempre nos quedará ver la escena en bucle cada 31 de diciembre.

'Forrest Gump' (1994)

Ya son incontables las veces que habremos permanecido frente al televisor viendo Forrest Gump la víspera del 31 (y del 25, 24, 23...). Para algunos, sobrevaloradísima y poco merecedora de aquellos nada más y nada menos que seis Oscar, para otros, un indispensable de estas fechas. Pero seguro que absolutamente todos estaremos de acuerdo en que la felicitación de nuestro querido protagonista al teniente Dan mientras les llovían kilos y kilos de confeti y matasuegras es una de las más emocionantes.

'Días extraños' (1995)

Entre altercados, cargas policiales y ciberpunk se preparaban en Días extraños para darle la bienvenida al Nuevo Milenio. Un poco como en cualquiera de nuestros cotillones de Nochevieja con barra libre, pero 28 años antes y con beso final para despedir un 1999 que Kathryn Bigelow aún ni se esperaba. De obligado visionado para la última noche del año, y que envejece como el buen vino.

El gran salto

'El gran salto' (1994)

Tim Robbins, Paul Newman y Jennifer Jason Leigh. Simplemente ellos tres en El gran salto, y el suicidio de un pez gordo, un camarero un poco pánfilo, un rascacielos y un reloj que fulmina los últimos segundos del año mientras presenciamos un salto al vacío que parece no acabar. Una caída para dar la campanada en Año Nuevo. Literal. Escena mítica de una mítica.

'El diario de Bridget Jones' (2001)

La chick flick por excelencia de los 2000, y también la que nos ha dado a una de las protagonistas más carismáticas y queridas del cine. El diario de Bridget Jones está plagada de escenas memorables, como el momento All By My Self. Pero hay una que, sin duda, ha pasado a formar parte de nuestro imaginario colectivo: la fiesta de Año Nuevo y los esperpénticos jerséis navideños de Colin Firth y Renée Zellweger. Qué viva el amor.

'High School Musical' (2006)

Un karaoke, Troy Bolton, Gabriella Montez y la letra de Something New sonando al lado de una pancarta que rezaba “Happy New Year”. Poco más necesitó High School Musical para hacernos soñar con subirnos a las mesas del comedor del instituto o, en este caso, con celebrar el Año Nuevo creyéndonos Sharpay Evans (obviamente).

Sexo en Nueva York

'Sexo en Nueva York' (2008)

En Sexo en Nueva York, la película, que no la serie (que también) pasa de todo. A lo largo de sus casi dos horas y media, a través de sus brillantes diálogos, vemos a las cuatro protagonistas vivir situaciones de todo tipo: llorar de risa, de pena, de sorpresa y de felicidad. Sin embargo, una de las escenas más emotivas es, sin duda, ese momento en que Carrie sale de la cama y decide ir a casa de Miranda para pasar la Nochevieja juntas. Ahí sí que lloramos de todo.

'The Big Bang Theory'

En Nochevieja estamos acostumbrados a lucir nuestras mejores galas, pero lo cierto es que hay muchos sitios en los que la tradición es disfrazarse para dar comienzo el Año Nuevo. Algo por el estilo vemos en el capítulo 11 de la temporada cuatro de The Big Bang Theory. Sheldon, Penny, Howard y compañía se convierten en superhéroes por una noche para intentar ganar el concurso de la tienda de cómics. Uno de los momentos más míticos de la serie.

'Friends'

En sus 10 temporadas, a los amigos más famosos de Central Perk les dio tiempo a brindarnos más de un capítulo navideño. Pero si hay una escena marcada por el cambio de año en Friends, esa es, sin duda, la que protagonizaron los hermanos Geller en el capítulo 10 de la sexta temporada. Ross y Mónica asisten a la grabación de un programa de televisión de Nochevieja y quieren conseguir protagonismo frente a las cámaras. ¿Resultado? Una coreografía inolvidable y unos pasos prohibidos perfectos para poner en práctica este 31 de diciembre.

'Gossip Girl'

El capítulo 5 de la temporada 11 de Gossip Girl puede que sea uno de los más rocambolescos de toda la serie, y ya es difícil, pero también es el que reúne los elementos clave de una Nochevieja inolvidable. Un accidente, un príncipe, un beso, una discusión pasional. Nada mejor para darle la bienvenida al 2012 en el Upper East Side.

'Aquí no hay quien viva'

El último capítulo de la primera temporada de Aquí no hay quien viva marcaría un antes y un después. Érase un fin de año recoge todo lo cañí y las irreverencias únicamente posibles en una Nochevieja celebrada en Desengaño, 21. Buena dosis de uvas a precio de oro, de fiestas clandestinas, de marcha y de pastillas gays. De los mejores momentos de la temporada.

