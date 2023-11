La histórica escena postcréditos de 'The Marvels' tiene peligro: la Fase 5 se embrolla cada vez más

La saga donde hoy por hoy se sitúa Marvel se llama la Saga del Multiverso, y sucede a la del Infinito que concluyera satisfactoriamente con Vengadores: Endgame (y Spider-Man: Lejos de casa como epílogo). La cuestión del multiverso es, por tanto, vital, y en torno a ella giran múltiples películas y series con una continuidad que va enrevesándose de forma ingente.

Entre otras cosas, la presencia de este multiverso garantiza la aparición de personajes de instancias históricamente ajenas a Marvel Studios, lo que por ejemplo para Spider-Man: No Way Home derivó en el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Pero el multiverso también se nutre de la adquisición de Fox allá por 2019 a manos de Disney: gracias a ella personajes como Deadpool, los Cuatro Fantásticos o los X-Men pueden alternar con los protagonistas del MCU. Aún no ha habido un trasvase completo, sin embargo: hemos ido lidiando con cameos y guiños recurrentes, y así es como hay que entender ahora The Marvels.

Como antesala para la incorporación definitiva de las marcas que antes estaban en manos de la competencia, encauzadas por el caos multivérsico y las fechorías de un villano llamado Kang el Conquistador e interpretado por Jonathan Majors.

Todo esto en teoría, claro. Las Fases 4 y 5 no están yendo tan bien como deberían, y de hecho las previsiones en taquilla para The Marvels son bastante discretas. Aún así Kevin Feige está decidido a seguir con su plan, así que el film que dirige Nia DaCosta conecta directamente con este lío de dimensiones que allana el camino para un gran clímax que enfrentaría a todos los Vengadores del multiverso con Kang… esté encarnado por Majors (hoy afrontando un proceso penal por violencia machista) o no. Pero expliquemos por ahora en qué consiste la única escena poscréditos de The Marvels y cuáles son sus implicaciones.

Escena poscréditos de 'The Marvels', explicada

En la lucha final contra Dar-Behn (la extremista Kree que interpreta Zawe Ashton) el equipo de las Marvels sufre una baja. Carol Danvers (Brie Larson) ha de ver cómo su antigua protegida Monica Rambeau (Teyonah Parris) se sacrifica para cerrar una brecha en el espacio tiempo que ha abierto Dar-Behn, y que amenaza con destruir todo el multiverso. La brecha es cerrada, sí, pero Monica desaparece al otro lado, y tanto Carol como Kamala Khan (Iman Vellani) han de afrontar la pérdida de su compañera. Pero claro, Monica no está muerta.

Monica ha atravesado la brecha, y la escena poscréditos nos la presenta en un universo alternativo. La primera sorpresa viene cuando, a su lado, se encuentra con Maria Rambeau. Su madre, a quien encarna Lashana Lynch.

En el universo del que procede, Maria Rambeau fue diagnosticada con un cáncer tras haber sido la mejor amiga de Carol Danvers, y falleció finalmente a causa de la enfermedad. Monica no pudo compartir sus últimos momentos, puesto que fue una de las personas evaporadas por el Chasquido de Thanos. Cuando reapareció Maria ya había muerto, tal como veíamos en Bruja Escarlata y Visión.

Pero Maria está viva en este universo. No solo eso, sino que no está enferma y tiene superpoderes al punto de ser una heroína llamada Binary, con el uniforme correspondiente. Monica se alegra muchísimo de verla, pero la alegría dura poco ya que Maria no la reconoce: en esa realidad nunca fueron madre e hija.

Seguidamente aparece otro viejo conocido en la estancia, pero solo para los espectadores. Hank McCoy, alias Bestia, irrumpe en la habitación donde descansa Monica diciendo que un tal “Charles” debería verla. Evidentemente se está refiriendo al Profesor Charles Xavier, líder de los X-Men.

Y esta versión de Bestia es bien conocida por la audiencia. Es la interpretada por Kelsey Grammer, el actor de Frasier. Grammer encarnó a McCoy en películas como X-Men: La decisión final o X-Men: Días de futuro pasado, y ahora reaparece aquí con una azulada mezcla de CGI y maquillaje bastante más rudimentaria de la que vimos en su día.

Lo importante, sin embargo, es lo que esto implica para Monica y el MCU: la heroína ha llegado a un universo donde existen los X-Men. Unos X-Men muy similares a los que nos presentó en su día la saga de 20th Century Fox, como termina de evidenciar el tono blanco de la estancia.

La sorpresa de Monica remite a una escena de Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde el personaje de Benedict Cumberbatch se enfrentaba con un consejo de los Illuminati donde estaban presentes Patrick Stewart (el Profesor Xavier en su versión avejentada de Fox) y la misma Maria Rambeau, igualmente vivita y coleando.

Sin embargo, en este universo Maria Rambeau no era Binary, sino una versión alternativa de Capitana Marvel. Su hija Monica está en un universo distinto, lo que es una suerte pues en el que nos mostró la secuela de Doctor Strange todos los Illuminati terminaban asesinados de forma gloriosamente gore.

Kelsey Grammer como Bestia

¿'The Marvels' conecta con 'Deadpool 3'?

Lo interesante de la escena poscréditos es lo que puede avanzar. Si el Profesor X al que se dirige Bestia tiene el rostro de Stewart, significaría que Monica ha llegado a un universo que conocemos de sobra, y que además pronto reaparecerá a través de Deadpool 3. La próxima película de Ryan Reynolds supone la introducción oficial del Mercenario Bocazas en el MCU, trayéndose consigo al Lobezno de Hugh Jackman, y de ella sabemos que seguirá habiendo terremotos en el multiverso. Los necesarios para que Deadpool termine uniéndose a los Vengadores.

Por resumir, The Marvels podría estar introduciendo los acontecimientos de Deadpool 3. ¿Y si, de un momento a otro, Monica se topa con el Mercenario Bocazas? ¿Y si se lo lleva de vuelta a su universo? ¿Y si simplemente todos los universos colisionan, como tanto teme la serie de Loki, y termina dando igual de qué realidad (o de qué estudio) provenía cada personaje? Deadpool 3 podría darnos la respuesta como antesala al clímax conjunto de Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars. La pega es que ahora mismo su estreno se ha retrasado de forma indefinida por culpa de las huelgas de Hollywood.

Huelgas que ya han terminado, por otra parte, así que seguramente Marvel Studios vuelva a ponerse a rodar muy pronto. Ahora habrá que ver si la recepción de The Marvels garantiza que el plan siga su curso, y el crossover más ambicioso de la historia (Vengadores, X-Men, eventualmente Cuatro Fantásticos) puede materializarse.

