Recientemente Michael J. Fox achacaba su retirada de la actuación al empeoramiento de su enfermedad, el síndrome de Párkinson. Dijo que esta “cada día era más dura” y asumía que “no iba a llegar a los 80 años”. Fox, de 61 años, había presentado meses antes un documental en el Festival de Sundance dedicado a su trayectoria según le diagnosticaron Párkinson, y la estrella de Regreso al futuro tuvo que darle un vuelco a su carrera. El documental se titulaba La vida de Michael J. Fox y dirigía David Guggenheim, el mismo de Una verdad incómoda.

Este junio Fox recibirá un premio honorífico por parte del Museo de la Imagen en Movimiento, celebrando una carrera que pese a las inclemencias de la enfermedad le ha hecho ganar varios Emmys, Globos de Oro y Grammys. Todo compartimentándolo con la fundación en el 2000 de la Fundación de Michael J. Fox para la Investigación del Párkinson, la principal organización del mundo que se dedica a investigar la enfermedad. De todo esto ha hablado Fox en una entrevista del último número de Empire (que recoge Screen Rant).

Fox ha detallado cuál fue el momento en que vio que no podía seguir trabajando, y al parecer fue a raíz de emocionarse viendo Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino en 2019. Fox había estado trabajando en el spin-off de The Good Wife, The Good Fight, descubriendo progresivamente que a causa del Párkinson no lograba recordar sus frases. “Pensé en Érase una vez en Hollywood”, cuenta.

“Hay una escena en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ya no recuerda sus diálogos. Vuelve a su camerino, se grita a sí mismo en el espejo. Es una locura. Tuve un momento en el que me miraba al espejo y pensaba ‘ya no me acuerdo de nada’. Pero hubo que seguir adelante”. Al menos hasta concluir sus compromisos, y decidir retirarse definitivamente en 2020. Ver a DiCaprio, en esta emotiva interpretación como Rick Dalton, fue su inspiración.

