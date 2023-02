Casi cuatro décadas han pasado para uno de los títulos más populares de la historia del cine. Regreso al futuro de Robert Zemeckis, estrenada en 1985, fue también la película más taquillera aquel año y con el auge por entonces de las cintas de vídeo VHS, Betamax o 2000, y sus posteriores pases por televisión, reediciones en DVD o Blu-ray, o en las plataformas de streaming actuales, no han hecho más que acrecentar su leyenda atrayendo a multitud de fans incluso entre las nuevas generaciones.

Y, a pesar del tiempo transcurrido, cada vez que se publica alguna imagen nueva de sus protagonistas logra revolucionar y emocionar a los numerosos seguidores de la película original y, naturalmente, de la trilogía, con la segunda parte estrenada en 1989 y la tercera en 1990.

La prueba más reciente la tenemos en las fotografías, selfies y vídeos que Lea Thompson ha publicado en su cuenta de Instagram. La inolvidable Lorraine Baines, la madre (y casi novia) de Marty McFly (Michael J. Fox), el joven protagonista de esos escarceos por el pasado y futuro a bordo del DeLorean, reconvertido en máquina del tiempo, inventado por Emmett "Doc" Brown (Christipher Lloyd), aparece en las imágenes junto a los dos protagonistas, y también con Tom Wilson, que encarnó al aborrecible y abusón Biff Tannen, dejando claro que son y serán siempre su gran familia, cinematográficamente hablando, la de Regreso al futuro.

La reunión tuvo lugar en la FAN EXPO celebrada en Portland, una convención en la que además aprovechó para hacerse unas fotos con Jonathan Frakes y Brent Spiner, William Riker y Data respectivamente en el universo Star Trek. La misma Thompson ha llegado a intervenir en un episodio de Star Trek: Picard en 2022, el quinto de la segunda temporada.

Recordando otros reencuentros gloriosos del reparto de Regreso al futuro, por ejemplo, y en plena era de confinamiento durante la pandemia, en mayo de 2020, el actor Josh Gad logró reunir a Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, y también a Elisabeth Shue (Jennifer) y Mary Steenburgen (Clara Clayton) pero a distancia, a través de una videollamada histórica.

En octubre del pasado año tuvimos otro emotivo encuentro entre Fox y Lloyd, en el marco de la ComicCon en Nueva York, y en el que incluso Michael J. Fox no rehuyó hablar del párkinson que se le llegó a diagnosticar tan prematuramente en 1991: "El párkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí siempre para mí, y muchos de vosotros lo habéis hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me habéis dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", aseguró el mítico protagonista de la trilogía.

